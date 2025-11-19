台積電前高層羅唯仁跳槽英特爾 陸行之質疑另有隱情

台積電前企業策略發展資深副總經理羅唯仁今年7月底退休後，半導體業界便傳出他可能重返英特爾，擔任研發部門要職。近日有媒體披露，羅唯仁在退休前疑似利用高階主管職權，要求團隊成員向他進行技術簡報，並帶走涉及2奈米、1.4奈米等先進製程的影印及手寫資料高達20多箱，台積電已著手蒐證，但公司尚未對此事回應。

台積電。(圖/美聯社)

知名半導體分析師陸行之在臉書發文表示，若相關指控屬實，他難以理解為何在台積電奉獻多年、身居要職的資深主管，在職涯後期選擇投向競爭對手。陸行之也質疑，羅唯仁事件背後是否另有隱情，甚至以大陸古裝劇情節比喻，猜測台積電是否在投資英特爾前，為避免壟斷疑慮，派出熟悉技術的「先遣部隊」進行探查。

陸行之強調，若非如此，以台積電的國際級企業規模，理應會針對2奈米資料疑似外洩採取法律行動。他也指出，在台積電這種層級的全球商戰中，實際的攻防與策略布局，可能遠比外界想像的更為複雜與高深。

(圖/截自陸行之臉書)

經濟部長龔明鑫接受媒體訪問時表示，他已請相關單位了解狀況，但具體情況應由台積電自行對外說明，政府會尊重公司內部的調查與處理程序。

台積電在今年8月才發生2奈米製程技術文件外洩案，高檢署智財分署8月底偵結，查出工程師陳力銘轉任東京威力科創後，透過當時任職台積電的吳秉駿及戈一平拍攝並重製關鍵技術，檢方依國安法等罪嫌起訴3人，分別求處14年、9年、7年徒刑。

