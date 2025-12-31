台積電副總李俊賢《卓越講座》 談半導體新局與人才關鍵
國立高雄大學《卓越講座》近日邀請台積電副總經理李俊賢，以「AI浪潮下半導體產業的機會與挑戰及人才培養」為主題，深入剖析AI驅動下的產業趨勢、台灣半導體的關鍵角色，以及未來人才所需具備的核心能力，吸引師生踴躍參與。(見圖)
主辦單位今(卅一)日說明，在全球科技快速演進與產業人才需求急遽變動的此刻，大學教育必須以前瞻視野培育跨域能力。
高雄大學校長陳啟仁表示，這次邀請台積電副總經理李俊賢蒞校分享，其橫跨理工與管理、累積數十年產業實務經驗，對半導體趨勢、企業競爭力與人才發展具有深刻觀察；期盼藉由產業第一線的真實視角，協助學生掌握AI與半導體關鍵變化，鏈結南部產業布局，開拓國際視野並為未來職涯奠定扎實基礎。
台積電副總經理李俊賢指出，AI已成為推動新一波工業革命的重要引擎，從工業一.○的機械化到當前結合數位化與智慧化的工業四.○與五.○，科技演進正深刻改變人類生活與產業結構；他強調，AI所帶來的不僅是效率提升，更將重塑整體經濟模式，而半導體正是支撐AI發展不可或缺的基礎。
談及台灣的角色，李俊賢提到，台灣在PC與半導體產業的長期累積，使其在AI時代占據關鍵地位，台積電以專注先進製程、封裝技術與完整生態系聞名，透過「不與客戶競爭」的專業積體電路製造服務模式，成功成為全球半導體創新的重要推手；他並分享，高雄廠的建設與投資，象徵台灣半導體產業向南布局，也為高雄帶來產業升級與供應鏈轉型的新契機。
他並說，過去十年全球市值前十五大企業已由傳統金融、能源為主，轉變為多數是科技公司，背後關鍵在於高額且持續的研發投資；台積電每年投入逾八十億美元研發經費，也在美、日、歐等地推動建廠，除了提升供應鏈韌性，更在跨國實作中學習不同法規與工程文化，「走出去的過程，其實也是在練功」。
面對師生提問，李俊賢不諱言，半導體榮景背後挑戰不少，製程每往前推進一個節點，研發與建廠投資都呈倍數成長，要同時兼顧速度、功耗與成本並不容易；他也點出台灣長期隱憂-少子化，台灣新生兒數從每年約三十六萬人一路下滑，如今已跌破十三萬，大專院校學生數亦明顯減少，未來高教與產業都將面臨人才缺口與結構調整壓力。
他以諾貝爾獎得主研究為例，指出「開放、包容的社會」較能吸引多元人才與資源，進而帶動國家長期競爭力。
其他人也在看
「股價從170元跌到30元！」築間董事長林楷傑認「公司慘虧彎路走多」：未來不再自創品牌
「我的彎路已經走太多了！公司股價從170元跌到31元，現在真的想通了，未來只做對的事情，只跟對的人一起合作！」以火鍋起家的築間餐飲集團（7723）今年4月成功上櫃掛牌，積極跨足燒肉、鐵板燒、酸菜魚等餐飲品牌、快速展店，但營運表現未如預期，前三季每股虧損約1.81元、續創歷年低點，股價也一路走弱。董事長林楷傑今（30）日受訪時坦言，未來將不再自創品牌，經營策略回歸單純，只聚焦2件事。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 87
長抱5年資產翻身！投媒點名台積電等4檔神股
每天忙著在股市進出，卻得不到想要的回報嗎？其實，有時候只要長握一檔股票，不用隨著短期波動進出，就能累積足夠財富，投資媒體《Motley Fool》就點名未來五年只要長抱台積電等4檔股票，就有機會讓你的資產翻身。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 3
【2025封關秀】昔日755元生技股王也落難！浩鼎慘登2025上櫃最虧股…股價腰斬收官
台股今（31）日迎來 2025 年最後一個交易日，儘管加權指數全年表現亮眼，但上櫃市場卻有不少個股股價慘遭腰斬。《Yahoo奇摩股市》盤點 2025 年上櫃跌幅前 20 大個股，多檔跌幅超過 5成。其中，昔日生技股王浩鼎（4174）因巨額虧損與新藥解盲失利重挫市場信心，今年來股價腰斬，名列跌幅前段班。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 3
台股封關！今年飆股誰第一？PCB供應鏈嗨漲全年 這檔「玻纖布供應商」大漲698.36%奪冠
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導台股31日迎來封關日，盤面氣勢依舊強勁，權值股台積電（2330）盤中一度衝上1,550元，續創歷史新高，帶動大盤衝上2萬9刷新紀...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 4
星宇年終縮水剩1個月內部爆炸鍋 長榮豪發6.5個月、非主管調薪2500元
疫後航空市場回溫，各家航空公司年終與調薪狀況備受關注。星宇航空去年（2024）年終為2個月、調薪約3.5%至5%，今年因營運環境變動、客運表現與去年不同，年終改為1個月、整體調薪約3%；長榮航空方面，去年年終約7個月、加薪約4%，今年則傳出年終6.5個月、非主管調薪2500元。兩家業者均表示，相關發放係依營運成果與未來布局通盤評估。華航則需等獲利結算完成，經董事會決議後定案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 41
他45歲提早退休、20年後真心勸：一定要有自住房「避免退休金花光要做到3件事」
多數人在剛離開職場時會準備一筆退休金，確保起碼幾年內生活無虞。但隨著退休生活不斷展開，坐吃山空的日子令人焦慮，尤其當碰到如意外、疾病、子女需求等緊急狀況，必須動用計畫外的資金時更是如此，該如何應付才能讓退休生活不致因缺錢而陷入困頓無繼？Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 30
台股最貴！股王信驊攀7,715元續寫新天價 今年來大漲5,440元最驚人
股王、全球最大遠端伺服器管理晶片製造商信驊（5274）不甩大盤低迷氣氛，今（30）日盤中股價一路驚驚漲，截至上午9時40分，暫報7,715元再寫歷史新天價，大漲8.6%、615元。股王自今年4月股災低點以來，已飆漲5,440元，漲幅逾2倍之多。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 7
銅價暴衝破天花板！「線纜族群這8檔」台股全面噴發 大亞明年起調升報價、動能維持全力衝刺
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導全球原物料市場在年終掀起罕見狂潮，其中又以銅價最為吸睛。法人指出，倫敦金屬交易所（LME）銅價於聖誕夜正式站上每噸12,0...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
半導體領軍狂飆！群聯、晶豪科噴漲停 南亞科旗下「封測廠」創歷史新高...入列10檔漲停股
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股封關前最後一個交易日，台股加權指數今（31）日開高震盪，早盤一度翻黑至28,687.9點，截至上午9點20分，暫收28,837.72...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 3
記憶體報價大漲！華邦電強攻近9%炸量35.5萬張 「這檔」一度寫200元新天價噴210億
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受龍頭股台積電（2330）及多數類股下跌影響，台股今（30）日大盤走疲，截至12點40分，加權指數來到28748.99點，下跌61.9點...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
法人力挺多頭氣勢全開 台積電攜台股雙創新高/白銀飆升猛過黃金 馬斯克也喊不妙/賴總統點名下一座神山 軍工股集體起飛｜Yahoo財經掃描
美國股市在聖誕假期後交投仍偏冷清，市場一面消化利率路徑與政策面變數，另一面評估AI投資對企業獲利的支撐力道，四大指數漲跌幅都不大；道瓊工業指數小跌0.04%，那斯達克指數走弱0.09%、標普500指數下跌0.03%，費城半導體指數則小漲0.05%。 科技股方面表現分歧，AI龍頭股輝達小漲1.02%，相對抗震，主因市場持續看好AI伺服器與資料中心需求動能，加上AI晶片訂單能見度高，支撐股價表現；同時輝達近期與多家雲端服務商深化合作，市場解讀其在AI生態系主導地位仍難以撼動。相較之下，特斯拉股價下跌2.10%，主要受電動車需求成長放緩與價格競爭壓力影響，加上市場對其自駕與機器人題材短線熱度降溫，資金轉趨保守。其他科技權值股方面，蘋果小幅回落，市場觀望新機銷售動能與供應鏈狀況。台積電ADR上漲1.35%，為台股多頭情緒加分。亞股方面漲跌互見，日股走跌、韓股走揚；港股回落、陸股小漲。 台股今（29）日不甩中國大陸軍演干擾，在權值股帶隊與題材股接力下續寫新高，加權指數終場上漲254.87點、收28,810.89點，成交金額達4,401.66億元，盤中最高衝28,841.64點刷新盤中歷史新高點；權王台積電(2330)上漲20元收1,530元改寫天價，帶動鴻海(2317)、聯發科(2454)、大立光(3008)等齊步上揚。盤面資金則轉向低價與漲價題材，面板族群由群創(3481)亮燈領軍，友達(2409)、彩晶(6116)同步走揚；PCB與材料端受漲價消息催化，凱崴(5498)、富喬(1815)、尖點(8021)、建榮(5340)、德宏(5475)等輪番表態；記憶體模組族群也接棒，威剛(3260)、十銓(4967)、群聯(8299)走揚，推升指數在封關倒數階段維持高檔熱度。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 10
熱門股／外資重返記憶體 7檔台股必收
市場研究機構IDC 發佈全球記憶體危機更新報告，指出隨著廠商提高記憶體晶片價格，預計2026 年PC 市場將面臨衰退。IDC 維持 2026 年PC 市場將縮減 2.4%的原始預測，並根據全球 NAND 與 DRAM 供應演變增加了兩種情境。在悲觀情況下，市場縮減可能達到8.9%．且伴隨採購成本顯著上升，預計平均價格將增加4%至 6%．漲幅最高可能達到8%。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 1
狠殺14週終於收手！外資捧18.7億補貨0050 買超00919等5檔高息ETF逾7萬張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（29）日收28,810.89點，漲254.87點或0.89%。外資買超95.10億元，觀察其買超ETF，入手最多的是規模高達1.01...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
野村積極成長基金經理人葉穎娟：投資人應克服「賺了就跑、賠了死抱」
走過動盪的2025年，台股上漲約兩成漲幅，不少基金也繳出亮眼績效。從川普關稅風暴衝擊大跌，再到AI題材飆漲，基金經理人如何面對市場動盪？如何展望2026，又給投資人哪些建議？野村積極成長基金經理人葉穎娟直言，台股本質上是一個偏好成長型的市場，資金永遠在追逐高成長的機會，因此她長期採取積極策略，並維持遠見雜誌 ・ 1 天前 ・ 5
台股史上第一！台積電市值衝破40兆元大關 年增9間富邦金
台股史上第一強！台積電今（30）日在2025年最後封關日衝1550元大關再改寫新天價，單一檔股票市值也正式突破40兆元大關，寫下台股新里程碑，市值較去年底大增近12.4兆元，等同短短一年內增加相當9家富邦金控（2881）的規模，相當驚人。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 15
台灣自行車王國衰敗？巨大、美利達股價殺回10年前 專家揭2挑戰
近年台灣自行車產業景氣承壓，產業龍頭巨大與美利達股價跌回至約十多年前價位，引發市場對「自行車王國」前景的關注。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的關鍵，主因遭遇「雙重打擊」，恐怕再回不到到疫情那段時間的榮光。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
【2025新股抽抽樂】鴻勁抽中一張賺189萬元史上之最 還有8檔報酬率破百
投資人瘋新股！2025年可說是新股抽籤最熱鬧的年份之一，今（31）日台股最後封關，結算所有今年來的新股IPO表現，若總計上初次上市櫃及增資新股抽籤的股票，仍有萊德光電大賺近4倍，8檔至今報酬率都超過100%以上，曾是興櫃股王的鴻勁抽中一張抱到現在，帳上仍大賺189萬元，創下台股史上之最。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前 ・ 1
獨家／16兆元大單分食有望？光寶科打入甲骨文AI伺服器供應鏈
AI資料中心需求飛速成長，美國AI基礎建設與雲端服務供應商甲骨文手握超過16兆元的AI資料中心訂單，打入甲骨文的AI供應鏈、就等於拿到爆發性成長的「黃金車票」。而據了解，光寶已經成為甲骨文AI伺服器機櫃電源供應商，加上既有的一線CSP客戶亞馬遜、微軟訂單加持，都讓光寶總經理邱森彬對2026年營運「沒有悲觀的裡由」。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 2
美股年終收跌、標普500連3黑 2026年恐震盪
[NOWnews今日新聞]受到投資人持續觀望聯準會政策動向與地緣政治變數，耶誕節後交投清淡等因素影響，美股週二（30日）全數收黑，標普500指數連續第三個交易日收低。道瓊工業指數下跌94.87點，或0...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 8
《熱門族群》高空煙火秀！記憶體紅燈連閃 飛天股刷一排
【時報-台北電】2025年最後交易日，台股力拚5線收紅！台積電(2330)盤中奮力拉抬衝上天價1550元，鴻海(2317)、廣達(2382)、聯發科(2454)等權值大軍接力揚升，加以記憶體、面板、PCB等題材股百花齊放，拉升指數大漲逾270點、高見28978點歷史巔峰，距離29K僅不到30點之遙，有望完美封關！ 記憶體近期利多簇擁，屢成台股盤面交投熱點！傳三星、SK海力士獲美許可晶片製造設備可再輸入中國，加以美光二度在台獲得大額補貼，合計近百億元，已超越輝達！諸多利好消息吸引記憶體族群買盤蜂擁，今日包括南亞科(2408)、華邦電(2344)、群聯(8299)、宜鼎(5289)、威剛(3260)、十銓(4967)等均改寫歷史高。 今日記憶體族群由IC設計的群聯(8299)、晶豪科(3006)揭露11月佳績後強拉漲停扮演多方領頭羊，點火模組廠宜鼎(5289)、凌航(3135)跟進攻頂，十銓(4967)、宇瞻(8271)、威剛(3260)聯袂走強，通路商方土昶(6265)亦鎖紅燈，旺宏(2337)大漲逾半根停板，南亞科(2408)、華邦電(2344)創高後雙雙翻黑。 繼晶豪科(3006)揭時報資訊 ・ 5 小時前 ・ 發起對話