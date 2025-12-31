台積電副總李俊賢《卓越講座》 談半導體新局與人才關鍵

國立高雄大學《卓越講座》近日邀請台積電副總經理李俊賢，以「AI浪潮下半導體產業的機會與挑戰及人才培養」為主題，深入剖析AI驅動下的產業趨勢、台灣半導體的關鍵角色，以及未來人才所需具備的核心能力，吸引師生踴躍參與。(見圖)

主辦單位今(卅一)日說明，在全球科技快速演進與產業人才需求急遽變動的此刻，大學教育必須以前瞻視野培育跨域能力。

高雄大學校長陳啟仁表示，這次邀請台積電副總經理李俊賢蒞校分享，其橫跨理工與管理、累積數十年產業實務經驗，對半導體趨勢、企業競爭力與人才發展具有深刻觀察；期盼藉由產業第一線的真實視角，協助學生掌握AI與半導體關鍵變化，鏈結南部產業布局，開拓國際視野並為未來職涯奠定扎實基礎。

台積電副總經理李俊賢指出，AI已成為推動新一波工業革命的重要引擎，從工業一.○的機械化到當前結合數位化與智慧化的工業四.○與五.○，科技演進正深刻改變人類生活與產業結構；他強調，AI所帶來的不僅是效率提升，更將重塑整體經濟模式，而半導體正是支撐AI發展不可或缺的基礎。

談及台灣的角色，李俊賢提到，台灣在PC與半導體產業的長期累積，使其在AI時代占據關鍵地位，台積電以專注先進製程、封裝技術與完整生態系聞名，透過「不與客戶競爭」的專業積體電路製造服務模式，成功成為全球半導體創新的重要推手；他並分享，高雄廠的建設與投資，象徵台灣半導體產業向南布局，也為高雄帶來產業升級與供應鏈轉型的新契機。

他並說，過去十年全球市值前十五大企業已由傳統金融、能源為主，轉變為多數是科技公司，背後關鍵在於高額且持續的研發投資；台積電每年投入逾八十億美元研發經費，也在美、日、歐等地推動建廠，除了提升供應鏈韌性，更在跨國實作中學習不同法規與工程文化，「走出去的過程，其實也是在練功」。

面對師生提問，李俊賢不諱言，半導體榮景背後挑戰不少，製程每往前推進一個節點，研發與建廠投資都呈倍數成長，要同時兼顧速度、功耗與成本並不容易；他也點出台灣長期隱憂-少子化，台灣新生兒數從每年約三十六萬人一路下滑，如今已跌破十三萬，大專院校學生數亦明顯減少，未來高教與產業都將面臨人才缺口與結構調整壓力。

他以諾貝爾獎得主研究為例，指出「開放、包容的社會」較能吸引多元人才與資源，進而帶動國家長期競爭力。