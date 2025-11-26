台積電副總羅唯仁退休轉任英特爾挨告 林志潔：涉國安應採法律行動

〔記者洪美秀／新竹報導〕針對台積電副總羅唯仁退休後轉往英特爾任職遭台積電提出告訴及發出聲明，陽明交大法律學者林志潔認為，依據台積電聲明，羅唯仁與台積電確有簽署競業禁止合約，因此在離職後一定時期內，不得前往其他與台積電有同類型業務的競爭對手企業任職。她也從台積電的5點聲明中認為，台積電可提出民事損害求償及採取相關法律行動，尤其涉及國安法層級，更應審慎待之。

林志潔說，依據聲明，台積電恪遵離職的營業秘密保護流程，對要離職的同仁有進行面談程序，詳述離職同仁應守之義務。因此，離職者不能聲稱不知道有競業禁止要求，或者聲稱不知道不可對外洩漏敏感資訊。而羅唯仁在面談程序中對退休規劃是有所回應的，包括表示將往學術界發展，並未違反競業禁止。但他在2024年3月，已異動工作到企業發展部門，離開研發單位，但仍對無監督管理權限的研發單位，要求召開會議和提供最新資料，顯有蒐集敏感資訊之行為。

廣告 廣告

且羅唯仁在面談時表示要前往學界，但事實上卻非如此，反而違反競業禁止規範，於禁止期間前往競爭對手公司任職，因此台積電將採取法律行動。她認為台積電可採取的法律行動包括：可提出民事損害賠償，以及定暫時狀態假處分的要求，請法院裁准，在兩造訴訟判決確定前，禁止英特爾利用羅唯仁可能交給對方的營業秘密和機敏資料。

再者可提出刑事告訴或自訴，以營業秘密受害者身分向檢察官提出告訴，或直接向智慧財產商業法院提出自訴，如果證據充足，提出自訴案件立刻進入法院，可爭取時效，配合附帶民事損害賠償的訴訟，一併處理。而侵害國家核心關鍵技術的營業秘密，她認為是屬重層性法益，既有個別智慧財產權的侵害，也傷害公平競爭，更違反國安法。既然是重層性法益，被害人仍應有自訴之權。

【看原文連結】

更多自由時報報導

一場聚會被問及退休後動向？羅唯仁笑而不答

台積電為何拖快一個月才告洩密羅唯仁？ 財經網紅解析原因

台積電打破沉默！今對前資深副總羅唯仁提告

羅唯仁涉嫌竊台積電機密 經部鬆口：請工研院研議撤回院士榮譽

