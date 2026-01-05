台積電創天價領台股登3萬點 投顧：成交量大短線謹慎

2026年國際消費電子展(CES 2026)將於6日在美國拉斯維加斯登場。看好AI今年持續引領，台積電美國存託憑證(ADR)上週五(2日)上漲逾5%，台積電今天(5日)在台北股市股價直線上漲，再創天價，挑戰1700元大關，台股午盤前大漲近千點，帶領台股站上3萬點大關。國內投顧分析，成交量預估將逾9千億，短線得謹慎。

受2026年國際消費電子展即將登場、加上台積電15日將舉行法說的影響，市場持續看好AI今年表現，美股費城半導體指數2日漲幅逾4%，台積電ADR更大漲逾5%，若換算成新台幣，台積電在美股股價已經站上2千元大關。根據Companies Market Cap統計，台積電市值攀高至1.657兆美元，超越Meta及博通(Broadcom)，市值排名從全球第八名躍升第六名。

廣告 廣告

台積電ADR強勁表現，也讓台積電股價在台北股市趕進度，一開盤就直接衝破1600元價位，且挑戰1700元的歷史天價，午盤前最高來到1695元，大漲110元，貢獻台股指數逾900點，也帶領台股站穩3萬點大關。

華南投顧董事長呂仁傑指出，從去年第四季末開始，原本大家討論的AI泡沫化，在甲骨文股價止跌後，疑慮漸消除；另外，國際消費電子展將展開，再加上台積電法說會將於月中登場，且台灣製造業PMI指數12月持續往上，訂單直接排滿至農曆過年前，短線上配合這些議題，導致投資人勇敢追夢；但要留意的是，籌碼面的部分稍微凌亂，成交量今天預估逾9千億，短線需謹慎。呂仁傑說：『(原音)今天量價結構來看的話，量開得太大，這個今天整個爆量，現在看預估可能8000多、9000億左右，現在成交量就已經快要5000億了。所以坦白講，短線上面反而要稍微謹慎一點，就是說如果這個量這樣持續下去的話，可能連續3天的話，可能就比較需要注意一下，本來就是上3萬點，大概這個沒有什麼太大問題，是早晚的事情。』

台股登新高，午盤前盤中最高來到30339點，新台幣兌美元匯價也呈現升值走勢，一開盤升值就升破31.4元大關，儘管又回貶，但隨即轉升，在31.38元上下游走。(編輯：鍾錦隆)