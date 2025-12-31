台積電創新天價達1550元 市值突破40兆元

（中央社記者張建中新竹31日電）晶圓代工廠台積電股價持續走高，盤中達1550元，再創新天價，上漲30元，市值突破新台幣40兆元。

台積電在官網宣布2奈米製程技術如期於第4季開始量產，將是業界在密度和能源效率上最先進的半導體技術，未來將持續強化2奈米及其衍生技術，進一步擴大台積電的技術領先優勢。

台積電今天以平盤1520元開出，隨著買盤湧入，推升台積電震盪走高，盤中一度達1550元，再創新天價，上漲30元，市值攀高至40.19兆元，貢獻大盤240點。

台積電將於明年1月15日召開法人說明會，市場預期，受惠人工智慧（AI）需求依然強勁，以及製程技術領先優勢，台積電明年營收可望延續成長趨勢。（編輯：張均懋）1141231