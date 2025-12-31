台積電創新天價 台股上漲271點至28978點創高

（中央社記者張建中台北31日電）晶圓代工廠台積電再創新天價，達1550元，推升台股創下歷史新高，盤中加權指數達28978.6點，上漲271.47點。

至10時42分，台股加權指數為28873.26點，上漲166.13點，成交值新台幣2861億元。

台積電在官網宣布，2奈米製程技術如期於第4季開始量產，是業界在密度和能源效率上最先進的半導體技術。台積電在市場買盤積極湧入推升下，股價攀高至1550元，上漲30元，市值攀高至新台幣40.19兆元，貢獻大盤約240點。

鴻海、台達電、聯發科等權值股紛紛走高，帶動整體電子類股指數上漲逾1%，為推升大盤創高的主要動力。

記憶體控制晶片廠群聯自結11月歸屬母公司淨利16.88億元，較去年同期成長674.31%，單月每股純益達7.9元，股價開盤跳空漲停，達1470元，連帶帶動晶豪科和宜鼎等記憶體族群走高。

矽光子族群也有不錯表現，包括上詮和光焱股價同步強攻漲停。

傳統產業股普遍走跌，塑膠、玻璃、造紙類股指數下跌逾1%，表現弱勢；電纜類股指數上揚，表現相對強勢。（編輯：潘羿菁）1141231