台積電創新高1695元 專家揭台股3萬點操作策略

元月行情起跑，台積電領頭帶台股站上3萬點。

台股強勢站上3萬點關卡，在護國神山台積電領軍下，多檔權值股同步上攻。元月行情開跑，但明顯是「拉積盤」，台積電單一檔即貢獻指數逾700點，至於聯發科則貢獻超過25點，成為推升大盤的重要動能。不過，相較集中市場的強勢表現，櫃買指數於9點半後走勢轉弱，一度翻黑下挫，資金輪動與個股表現仍呈現分歧。

統一投顧董事長黎方國指出，元月份台股坐擁三大利多支撐。首先，1月6日至1月9日，美國CES大展正式登場，全球科技巨頭齊聚，可望釋出新一輪產業趨勢利多，包含AI、機器人、智慧眼鏡與電動車等題材，皆具想像空間。

其次，月中將迎來台積電法說會，外資普遍上修目標價至2,000元以上，並同步調高對2026年資本支出的預期，在2奈米製程調漲的加乘效應下，整體展望偏向樂觀。最後，1月底進入美股財報季，加上美國總統川普將宣布美國聯準會主席人選，市場對鴿派立場的預期升溫。

統一投顧總經理廖婉婷分析，指數主要反應上週五美股費半指數大漲；回到台股結構，元月壽險資金回補庫存，資金行情偏向流入權值股，指數表現相對強勢；從技術面觀察，台股先前已形成W底結構，自10月底高點回落，回測季線後反彈向上，12月中旬反彈再出現一個底部，不過，隨著指數快速推升，短線乖離率擴大，接下來指數可能先休息幾天，資金轉往落後補漲的中小型題材股，特別是CES大展將登場，機器人、光通訊可望受惠。

康和證券總監廖繼弘指出，目前台股走勢明顯由台積電撐盤，其餘受關注的明星族群反而呈現震盪走弱。他分析，今年雖然開紅盤，但散熱、光通訊、PCB 等族群表現轉弱，「台積電把資金都吸走，形成資金排擠效應，其他中小型股有壓。」近期美股也出現類似現象，台積電ADR股價屢創新高，但科技巨頭間走勢分歧。

操作策略上，黎方國認為，投資人不必預設高點，「別因漲多就認定會拉回，指數在創新高的過程中，上檔沒有壓力，即使拉回，仍是站在買方思考。」他以季節變化作為比喻，冬天不會天天寒冷，中間也可能短暫回暖，但並不代表季節已經轉為夏天。

廖繼弘則提醒，台股雖然創下新高，但能否延續強勢，關鍵仍在於台積電的走勢。他也指出，部分個股在創新高後出現急拉回的情況，例如富喬、金居等，從中長線結構來看，明星題材族群方向並未改變，包括台積電2奈米與先進封測相關供應鏈、記憶體、電源、低軌道衛星、散熱、特用化學、CCL與PCB等族群，皆可在震盪拉回時，伺機進場布局。

