台積電創高可以追？ 杜金龍曝長期、區間操作秘訣

台北市 / 黃育仁 綜合報導

台股元月行情急漲，權王台積電帶著大盤衝破3萬點，這也讓台股到今(9)日都還是有相當大的交易量。另一方面跟著大盤走的市值型ETF 0050，就也跟著衝破分割後的新高，杜金龍認為，大盤在農曆年前都還有機會上漲，0050一月的除息也比較有機會快速填息，加上很多外資都將台積電今年的EPS調高到80元，這也讓市場認為台積電還有上漲的空間。

杜金龍分析，外資將調高台積電的EPS到80元，若以20倍本益比來算，是1,600元，目前股價已經超過。但若是25倍本益比，則可以到2,000元，代表台積電有機會還有上升的空間，農曆年前大盤也有機會隨著台積電股價上升持續上攻。

廣告 廣告

杜金龍指出，原先對台積電的高點預期落在今年四月份，約1,800元附近，但是現在這一波漲這麼快，高點有機會提早出現，明年的高點是2,100元，現在也有可能提早到，而台積電本來就占台股權重相當高，會進一步推升台股達到36,000點的目標。杜金龍也提醒，到了今年四月份會是一段漲幅的結束，Q2到Q3會進入箱型整理。

杜金龍分享自己的操作秘訣，他說，台積電如果是低成本持有，可以續抱；偏向區間操作的投資人，有兩種方法：第一，可以用台積電約跌50元到70元就可以買入，第二，台積電本身未明顯回檔，但大盤出現約5%左右修正，也可視為分批布局台積電的時機。

台股老先覺杜金龍提醒，台積電每次創高後短線難免有獲利了結賣壓，但中長期趨勢呈現「底部越墊越高」的型態，對於區間操作與長線投資皆具優勢。

看更多「鈔錢部署」

*審慎投資 風險自負*

原始連結







更多華視新聞報導

台股上沖下洗後確立低點17,306？ 杜金龍曝低點買股秘訣

台股「行進中創新高」漲到明年Q1 杜金龍：拉回或大回檔勇敢買

美選完...台股明年再漲15% 杜金龍：關稅「關」不住神山 台積股價穩過1600

