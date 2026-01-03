台積電創高後 電子權值接力誰領軍？

圖為鴻海董事長劉揚偉資料照。 圖：取自鴻海集團官網

[Newtalk新聞] 在AI、高速運算與新興應用持續推動產業升級的背景下，台股資金聚焦趨勢明確，從低軌衛星、AI伺服器、工業電腦到先進製程與ASIC設計，相關供應鏈輪動表現。以下是國泰證期整理下周盤勢熱搜標的：

華通：市場預估SpaceX、亞馬遜 Kuiper今年低軌衛星發射量可望突破3000顆，華通身為全球低軌衛星板龍頭供應商，在高技術門檻的衛星供應鏈中具領先地位，股價近期創波段高後震盪整理，建議於月線之上多方布局。

廣達：旗下達明機器人預計今年推出輪式人形機器人，目前主力仍為協作型手臂，已導入廣達北美伺服器產線負責瑕疵檢測。AI伺服器預估持續帶來業務成長動能，股價回到短期均線之上，建議於十日線之上逢低偏多操作。

研華：提前部署歐盟《網路韌性法案》(CRA)，旗下搭載聯發科平台的 Arm架構工業級電腦已取得資安認證。研華強化Arm產品布局，提升設備資安與全球關鍵標準保持一致，建議股價突破月線之上再多方布局。

台積電：2奈米製程已於2025年第四季量產、南京廠順利獲得美方2026年度出口許可。隨著2奈米量產與AI需求持續爆量，台積電領先地位短期內難以撼動。台積電股價本週再創歷史新高，建議拉回月線逢低偏多操作。

鴻海：集團旗下鴻華先進的新車「Bria」訂單狀況樂觀，並計畫於2026年進軍紐澳市場。鴻海AI機櫃出貨持續放量，加上電動車需求，整體獲利成長值得期待。近期股價站回短期均線之上，建議沿著月線進行多方布局。

聯發科：首個ASIC專案預計今年貢獻10億美元營收，明年可望增加至數十億美元，第二個專案預計2028年貢獻營收。聯發科積極切入ASIC市場，與Google擴展TPU晶片合作，近期股價突破所有均線，建議沿著十日線偏多操作。

台達電：針對輝達Rubin平台開發的800V高壓直流(HVDC)電源櫃已進入規模量產。台達電伺服器電源訂單能見度高，在AI資料中心電力與散熱需求爆發下，業績可望持續成長，建議於十日線之上逢低偏多操作。

玉山金：與三商壽合併預計於今年下半年完成，屆時資產將突破5.8兆元，躍升為全台第五大金控。玉山金獲利亮眼，併購案補齊長期缺失的壽險版圖，股價短期均線呈現多頭排列，建議沿著十日線持續偏多操作。

群創：市場傳出群創扇出型面板級封裝(FOPLP)轉型成效顯著，奪下SpaceX射頻晶片元件封裝訂單。群創董事長表示，相關產線滿載運作，按客戶需求逐季增量出貨，股價近期強勢，短期均線多頭排列，建議沿著五日線偏多操作。

雙鍵：轉型高階電子材料有成，成功切入高階銅箔基板供應鏈，供應關鍵樹脂材料。雙鍵看好關鍵樹脂需求成長，正積極規劃擴充電子材料產能，股價上

