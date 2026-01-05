台積電創高特用化學強漲！長興等多檔衝漲停

▲台積電狂飆再創新天價，帶動特用化學族群跟著強漲，其中長興爆量衝漲停。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 台股今（5）日開紅後一路走高，盤中衝破30000點大關，最高點攻上30339.32點，台積電更是狂飆，盤中最高點來到1695元，再創新天價，帶動特用化學族群跟著強漲，其中長興爆量衝漲停，雙鍵、德淵、元禎也漲停，其餘個股也大漲。

台積電開高走高，一度衝上1,685元，盤中漲幅超過半根停板，刷新歷史高價，帶動化工相關供應鏈一同走高。法人指出，先進製程與先進封裝為驅動特用化學及材料供應鏈成長的兩大核心引擎，過去由日、韓廠商長期壟斷的先進封裝材料市場，因「在地化」趨勢出現轉機，台廠正積極填補本土供應鏈缺口。

長興今日開盤隨即走高，早盤便攻上漲停鎖死在46.1元，成交爆出超過32000張大量，午盤還有超過15000張牌隊委買，持續吸引買盤湧入。

長興表示，已推出晶圓級液態封裝材料EI-6042，應用於3D IC先進封裝技術，並首度取得台積電CoWoS先進封裝材料訂單，預計將於2026年正式量產，這標誌著公司在半導體材料在地化趨勢中取得重大突破，吸引市場資金高度關注。

雙鍵、德淵、元禎也漲停鎖死，奇鈦科、泓瀚盤中漲幅則逾5%，新應材、台特化盤中則創新高。

法人分析指出，雖然長興目前半導體材料營收占比僅約0.3%左右，但隨著先進製程與先進封裝成為驅動成長的核心引擎，公司營運結構將出現質變。受惠於台積電2奈米技術開始量產及今年資本支出創高，對於特用化學品與特殊氣體的需求大幅增加，這類材料佔製程成本近四成。長興預期隨著台積電訂單挹注，未來半導體材料營收比重將逐漸攀升，目標在明後年間突破整體營收的5%，逐步擺脫過去日韓廠商壟斷市場的局面。

而雙鍵、德淵、元禎漲停，顯示出市場資金正積極尋找具備「在地化」優勢的供應商。

長興作為老牌材料大廠，此次在CoWoS封裝材料的突破，不僅證實了技術實力，也為其在半導體供應鏈中的地位帶來重新評價的機會。

