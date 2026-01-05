台積電創高！台股破3萬寫新高 阮清華：國安基金退場前不賣股

台股衝破3萬點大關，阮清華說，國安基金退場前不會賣股。（圖：Motion Elements）

台積電今天（5日）盤中觸及1695元的新天價，帶動台股一舉衝破3萬點大關，終場大漲755點，收在3萬105點再創歷史新高，漲幅2.57%，成交量7658億元，創台股史上次大量。國安基金執行秘書阮清華表示，國安基金尊重市場，不會壓抑台股；至於退場時間由委員會決議。

台股今天價量齊揚，台積電盤中大漲110元、飆出1695元天價，終場上漲85元來到1670元也是史上最高收盤價，漲幅5.36%。鴻海上漲2.5元，成為234.5元；聯發科上漲55元，來到1525元。

台股今天勁揚755點，不過台積電貢獻台股大盤約680點，被不少投資人戲稱為「一個人的武林」。至於其他個股表現就未必理想，盤中有1402檔下跌，也就是有高達7成的股票「綠油油」。

台股今天衝破3萬點大關，外界關注國安基金態度。立委羅明才指出，市場傳聞國安基金似乎有賣股，讓台股不要漲太多。國安基金執行秘書阮清華回應，台灣產業發展未來蠻好，國安基金尊重市場機制，不會壓台股，而且今天台股已經漲超過3萬點。

阮清華也說，國安基金在退場前沒有賣，即便要退場，也不會1、2天賣掉，會看市場狀況。羅明才追問國安基金何時退場，阮清華說，國安基金退場時間是由委員會決議。