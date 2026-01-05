台積電創高！這幾檔ETF高含「積」量成焦點

▲台積電與大盤齊步改寫新里程碑，法人盤點這幾檔ETF高含「積」量，成近期市場焦點。（圖╱取自Unsplash）

[NOWnews今日新聞] 半導體產業利多持續發酵，美股費城半導體指數上週五（2日）大漲逾4%，台積電ADR同步勁揚5.17%，帶動台積電今（5）日股價盤中衝上1695元，再創歷史新高，並推升加權指數一舉突破3萬點大關，台積電與大盤齊步改寫新里程碑，法人盤點這幾檔ETF高含「積」量，如富邦科技（0052）、元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）等，成近期市場焦點，建議投資人可留意布局。

根據CMoney統計，截至今年1月2日，台積電權重最高的ETF依序為富邦科技（0052）、富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）、元大MSCI台灣（006203）及富邦公司治理（00692），其中0052台積電占比高達70.1%，成為市場中含積量最高的台股ETF。

富邦科技ETF經理人洪珮甄表示，美國最新就業數據釋出正向訊號，上週初領失業救濟金人數降至19.9萬人，明顯低於市場預期，顯示勞動市場仍具韌性，有助支撐企業獲利與資本支出信心，對科技股評價形成基本面支撐。

全球資金正加速向AI核心技術集中。軟銀集團宣布以410億美元投資OpenAI、取得約11%股權，象徵AI已由題材階段邁入「長期資本競逐」的新周期。隨著CES 2026即將登場，AI應用、邊緣運算與機器人等主題持續升溫，市場對科技產業中長期成長動能看法趨於一致。

回到台股，加權指數穩站月線與季線之上，沿多頭軌道續創新高，反映資金回流與產業趨勢明確。供應鏈方面，AI算力需求持續擴張，帶動先進製程與高階封裝需求升溫，市場也關注台積電擴產與製程價格結構調整，凸顯其在全球半導體產業的關鍵定價地位。

洪珮甄指出，在AI資本支出長期化趨勢下，高含「積」ETF同時掌握全球科技投資動能與台灣半導體競爭優勢。儘管指數位階偏高，但多數AI供應鏈與記憶體族群本益比仍處相對合理區間，投資人可透過台股科技型ETF，分批布局中長期科技成長機會。

