台積電創1695元天價 台大副教授預言「跌破500元」掀眾怒…已悄悄刪文

台積電今天（1／5）再度成為台股中「一個人的武林」，除了衝上1695元新天價外，更帶動台股指數衝破3萬點，大漲755點。不過，就有網友再度翻出台大管理學院副教授邱宏仁去年3月的預測文章，邱當時直言台積電股價可能跌到500元以下，要求董事長魏哲家應下台並向全民道歉。不過，網友也發現，再度前往邱的社群平台，已經不見該文章，遭到邱宏仁悄悄刪除。

台大管理學院副教授邱宏仁去年3月發文指出，台積電的成功關鍵在於高度紀律及效率的營運模式，但移轉到美國後，這些優勢可能不再存在。他擔憂，營運成本增加將無法完全轉嫁給代工客戶，毛利率下降將導致股價下跌，甚至可能跌破500元台幣。他強調，魏哲家應下台並向全民道歉。

不過，台積電進入2026年後氣勢如虹，昨台積電ADR再度上攻約3％，今天台積電股價衝上1695元新天價，貢獻台股大盤約680點，帶動台股突破3萬大關。

許多網友對邱宏仁「反向預測」感到不以為然，認為身為台灣第一學府的副教授，其政治偏執已然凌駕於學術專業之上。

也有憤怒股民現身說法，表示曾聽信類似說法所以在低點拋售，如今也只能捶心肝。除了被封為「股市反指標」，甚至有人呼籲台大應重新評估邱宏仁是否適任，痛批是「浪費學生青春」與「誤人子弟」。

