台積電力拚站回1500 記憶體續揚「這檔」噴8% 台股小漲60點





台股今（9）日台股早盤開高震盪，來到28364點，上漲60點，漲幅0.21%，預估成交量5200億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到263.33點，漲0.96點，漲幅0.37%。

電子權值股部分，台積電（2330）早盤來到1500元，上漲5元，漲幅0.33%，鴻海（2317）早盤來到234.5元，上漲2.5元，漲幅1.07%，聯發科（2454）早盤則來到1435元，下跌5元，跌幅0.35%。

記憶體族群部分延續漲勢，華邦電來到70.4元，漲2.5元，漲幅3.68%，旺宏來到37.8元，漲幅1.61%，力機電來到35元，漲幅2.48%，華東也有逾8%的漲幅。

（封面圖／東森新聞）



