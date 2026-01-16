台積電加大對美投資！專欄作家揭川普曾被"他"騙！

【論壇中心/綜合報導】



台美關稅談判歷經9個月，終於開獎，行政院副院長鄭麗君表示，我方取得兩個最優惠待遇，一是對等關稅15%且不疊加，二是美國未來若課徵232條款關稅時，美方承諾將給台灣最優惠待遇，對於在這場談判當中扮演重要角色的台積電則表示，樂見台美達成穩健貿易協定，緊密的貿易關係對確保具韌性的半導體供應鏈至關重要。

專欄作家吳崑玉在《頭家來開講》節目中指出，川普其實是想要偷偷整台灣，當年日本晶片產業崛起就是靠美國操作，但美國又怕產業被壟斷，所以扶植了韓國，更想扶植英特爾，但砸了一堆錢後都以失敗告終，最後還是必須拜託台積電，吳崑玉更提到，「川普心裡面有一個最大的疙瘩，叫做郭台銘」，因為當初郭台銘說好要在美國威斯康辛州投資三千億，結果跳票，現在那裡還是一片荒地，所以川普對台灣人的印象不是很好甚至不信任，而台積電現在真正開始蓋廠，重建了台灣在美國政府之間的信用，這一點足以讓台美關係往更好的方向延續。

原文出處：台積電設廠增加"台美信任"！吳崑玉：川普疙瘩是郭台銘！

