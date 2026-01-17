台積電加大美國投資恐變「美積電」 經濟部澄清：台灣企業各國開分店展現實力

經濟部今天駁斥網傳台積電加大美國投資會變「美積電」的說法。經濟部澄清指出，台積電布局全球仍是TaiwanSMC，先進製程到2036年時台灣占比8成、美國2成，並強調台灣的公司在各國開分店，是企業發揮實力的展現。

經濟部說，美國記憶體大廠美光到台灣投資設立先進封裝關鍵據點，也不會變成「台」光。



經濟部今天透過臉書發文表示，台積電布局全球仍是TaiwanSMC，而且先進製程領先全球，到2036年的占比台灣為80%，美國占比20%。



經濟部指出，台灣的公司在各國開分店，是企業發揮實力的自然展現。正如同台積電因應客戶需求，到中國、日本、美國設廠，美國記憶體大廠美光到了台灣投資設先進封裝關鍵據點，也不會變成「台」光。



經濟部指出，台積電的全球研發中心也設在竹科外，近期台積電董事長魏哲家也向外界再次強調，台積電所有的決策都基於客戶的需求，海外布局並非取代台灣。