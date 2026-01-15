台積電加大AI投資力度 魏哲家直言最怕電力供應不足





台積電財務長黃仁昭表示，因應客戶需求及未來先進封裝技術的成長趨勢，公司將持續加大相關投資力道，預期今年在先進封裝項目的資本支出規模仍會擴大。

台積電董事長暨總裁魏哲家則在今天下午法人說明會中指出，人工智慧（AI）帶動的需求不僅存在，而且相當健康，並已逐步擴散到日常生活各種應用層面，同時推升晶圓廠產能利用率與毛利率表現。

對於外界關切AI是否存在泡沫風險，魏哲家強調，台積電今年規劃資本支出達520億至560億美元，這並非衝動決策，而是經過審慎評估後的結果，若方向判斷錯誤，對台積電而言將會是「巨大的災難」。

廣告 廣告

他也透露，過去三個月已與多家客戶及其下游客戶深入討論，對方不僅提出實際應用證據，也展現穩健的財務狀況，足以證明AI需求屬於真實且具獲利能力的市場趨勢，甚至笑稱「有些客戶的財務狀況比台積電還好」。

不過，在產能擴充方面，魏哲家坦言，自己最擔心的並非設備或技術，而是台灣的電力供應問題。他直言，唯有電力充足，產能才能持續擴張，台積電才能進一步縮短供給與需求之間的落差。

針對AI資料中心帶來的龐大用電需求，魏哲家指出，台積電也關注海外布局的電力狀況，包括美國廠區相關冷卻系統與能源供應穩定性，但整體而言，電力仍是產能能否順利成長的關鍵因素。換句話說，AI商機雖為台積電帶來強勁成長動能，但若電力供應跟不上，產能擴充與接單能力恐將受限，成為未來營運的最大變數。（責任編輯：殷偵維）

（延伸閱讀：台積電法說公布！Q4淨利飆新高每小時暴賺2.29億 全年每股賺破66元）

更多上報報導

台積電法說公布！Q4淨利飆新高每小時暴賺2.29億 全年每股賺破66元

快訊／台美關稅傳降到15％ 台股開盤破31100點大關、台積電漲至1715元

國安基金宣布退場 護盤279天「報酬率達53%」刷新台股4紀錄