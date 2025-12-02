台積電加碼南科設廠 鞏固台灣半導體領先地位

為因應市場先進製程強勁需求，並且鞏固台灣在半導體產業領先地位，台積電將在南科加碼投資，新廠建案面積約14.6公頃，將延續台積電在先進製程布局。

根據環境部公告「台南科學工業園區特定區(開發區塊 A)新建半導體廠計畫」環境影響說明書，台積電擬在開發區塊A興建半導體廠房及相關設施。

台積電在開發計畫指出，全球科技快速演進，半導體、AI與大數據已成為推動經濟發展與產業轉型的核心動力。為滿足市場對高效能晶片與先進運算技術的強勁需求，並強化台灣在半導體產業的國際領先地位、深化先進製程能量及整體競爭力，台積電規劃在台南科學園區特定區的開發區塊A興建新廠。

台積電新建案基地面積約14.6公頃，該廠將延續台積電在先進製程的布局，並透過園區既有的群聚優勢，進一步提升產能與研發效能，加速技術推進步伐。

不過關於台積電實際設廠時間、投資規模以及技術節點等，計畫則並未揭露，也未在公開資訊觀測站公告。