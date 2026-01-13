台積電加碼投資換15%關稅？藍委喊「政府別用沉默送走神山」 民進黨團：尊重台積電佈局

許宇甄指台積電非台美談判高關稅籌碼。資料照 李政龍攝



《紐約時報》報導台美貿易協議接近完成，台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%，台積電承諾增加投資設廠。國民黨立委許宇甄今（13日）表示，台積電不是談判籌碼，政府別用沉默送走神山。

許宇甄發布新聞稿表示，外媒報導川普政府正接近與台灣達成貿易協議，可能調降對台關稅，但卻要求台積電大幅加碼在美國投資，甚至傳出還要再多蓋五座廠房。她說，這已不是單純經貿議題，而是把關稅數字綁上我國最關鍵的產業命脈。民進黨政府若只想對外宣傳「談成了」，卻不敢向國人交代交換條件與風險，就是把台灣的戰略資產推上談判桌，任人喊價。

許宇甄說，面對美方一再加碼，政府卻選擇噤聲，讓企業獨自承受政策壓力。尤其在故總統蔣經國逝世紀念日聽到這樣的報導，格外刺耳，因為台積電就是蔣經國拍板定案、以國家意志扶植起來的。台積電不是任何政府可以任意拿來交換的籌碼，更不是一句「降了多少關稅」就能交代的國家資產。

許表示，台積電創立之初，創辦人張忠謀奔走募資屢遭冷眼，國際大廠不買單，本土資本也看不懂；最後是政府願意扛風險，拍板由行政院開發基金出資四成多，這筆錢來自全民納稅，是台灣人用血汗押下的未來。台積電的起點不是一家公司而已，而是整個國家、全體百姓共同投資、共同承擔的戰略選擇。

她說，國家談判最怕的不是硬，而是沒有底線。若用關稅作誘因，換取先進產能與關鍵製程外移，表面互利、實則稀釋台灣不可取代性。當台灣不再是最關鍵、最集中、最難替代的供應基地，我們的談判籌碼、產業聚落與安全韌性都會被削弱，這不是危言聳聽，而是必須正視的國家風險。

許宇甄呼籲政府立即說清楚三件事：第一，關稅調整的談判內容與交換條件為何，是否以台積電新增設廠作為對價；第二，新增設廠涉及的製程、產能與時程為何，對台灣研發與量產優先順序、供應鏈聚落的衝擊評估為何；第三，如何確保對外投資不以犧牲台灣主導權為代價，並提出具體配套，含關鍵技術留台、人才研發配置、及面對232條款等風險的整體方案。

民進黨團：應是國人樂見結果

對於台美關稅可望降到15%，鍾佳濱表示，如果最終結果是15%，應該是國人在台美關稅講判中所樂見的結果，對於促成台美關稅合理制定的任何努力都正向看待。

針對台積電計畫擴大在亞利桑那州投資，預計將新建至少5座半導體廠，鍾佳濱回應，美方有任何期待跟要求，都可以透過磋商決定，台積電當然是護國神山，對台股有很大貢獻，但事實上台積電本身資金是來自很多國際資本挹注，雖然台積電在台灣股市上市，但也成為外資熱衷投資對象。

鍾佳濱強調，尊重台積電在世界晶片市場佈局，美方有他們的期待，有關台積電赴美投資議題，外界高度關注，但從結果、市場反應來看，台積電所做決定應該都符合市場期待。

另外，民眾黨主席黃國昌近日訪美，並聲稱是為了關稅、軍購案，不過黃尚未抵達美國，《紐約時報》報導就指出，台美關稅可望降到15%，鍾佳濱表示，雖然黃國昌還沒到美國就傳出這樣的消息，但還是正向看待他的努力，因為在飛機上或許可以用 Wi-Fi、念力促成這樣的結果，都應該予以支持。

