台積電加碼招募外派技術員 多益成績至少660分、年薪估上百萬元
〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭台積電(2330)因應海外擴產，調兵遣將支援美國與日本廠，今年預計招募約8000名員工之外，再加碼強力招募數十名具有語文專才的外派技術員，凡大學以上畢業，不限科系，沒有經驗者都可傳履歷應徵，但條件限定英文檢定多益成績要達660分以上 / 雅思4.5級分以上、日文檢定至少為N2，錄取報到後需先在指定廠區訓練1~2年，再被派任指定海外廠區2年以上，平均年薪達75 萬元以上，海外派任期間另有外派獎金及相關津貼，業界估計至少上百萬元。
台積電在美國、日本與德國投資設廠，其中，美國與日本第一座廠已展開量產，第二座廠正在建置中，美國後續還規劃投資多座廠，目前總投資金額共1650億美元，預計興建6座晶圓廠、2座先進封裝廠及一間協助生產的研發中心。
因應海外量產規模增加所需人力，台積電近期釋出再加碼強力招募數十名具有語文專才的外派技術員，不包括在今年預計招募約8000名員工已內，台積電表示，並非當地人力不足，而是藉由外派技術員，協助海外廠訓練工作，包括配合海外廠的建設與運作、使用指定語言協助廠區當地人才培訓工作，並協助與當地員工間的溝通。
至於，外派技術員的線上工作包括使用自動化電腦派工系統監控產線機台與生產相關指標、溝通協調相關單位，協助處理機台、派工等產品生產異常狀況、在無塵室內進行晶圓盒的拆/包裝及原物料的盤點作業。工程技術員則需協助工程師處理線上事務，包含產品異常處置與機台異常復歸(與設備工程師協調合作)，追蹤與執行工程師交接事項。
技術員工作場所涵蓋黃光無塵室及辦公室、採四班二輪制，工作兩天、休息兩天，輪班依部門而異，3~5個月夜班、3~5個月日班，日班從上午7點20分到晚上7點20分、夜班則從晚上7點20分到隔日早上的7點20分。
薪酬待遇，台積電表示，日班總月薪約32000 元；夜班總月薪約 43000 元；另享有分紅獎金，並依表現發放外語翻譯訓練獎金，平均年薪達75 萬元以上；派任期間，另有外派獎金及相關津貼。
台積電對外派技術員、工程技術員設定招募6項條件，包括大學以上畢業，不限科系；英文多益成績為660分以上 / 雅思4.5以上或日文檢定至少為N2；具備細心、團隊溝通能力、自我學習能力、邏輯思考能力；Office 基本操作；無經驗可，有相關經驗者尤佳；報到後需先在指定廠區訓練1~2年，再被派任指定海外廠區2年以上。對於性別與年紀則未特別限定
台積電在徵才特別強調，公司對全球共融職場的承諾，旨在讓每位員工無論性別、年齡、身心障礙、宗教、種族、族群、國籍、政治立場或性傾向，都能將其自身的觀點與經驗帶入工作，促進企業推升獲利、增加生產力並釋放創新。公司致力於創建一個公平無障礙的工作場所。公司承諾促進文化共融，讓每一位員工都覺得被重視且有能力為企業使命提供貢獻，並為全球客戶提供卓越服務。
更多自由時報報導
可寧衛*16.3萬股東有福了！今年股東紀念品送「這個」
台積電今發放6元現金股利 台股增添1556億元活水
LTN經濟通》澳洲報喜 中國稀土壟斷現裂縫
斷尾求生? 中石化董事會通過京華廣場資產處分案
其他人也在看
任職3年台積電技術員！29歲女因1事想逃離：下山能去哪？內行揭殘酷真相
不少人夢寐以求的職涯終點莫過於進入台積電（TSMC）任職，但也有人萌生離開、轉換跑道的念頭。一名29歲女子分享，自己雖是文學院學士畢業，但已在中科台積電擔任工程技術員（OP）滿3年，近期因工作壓力萌生「下山」念頭，卻礙於學經歷背景對未來感到迷惘，無奈求助：「還有哪些不錯的公司？有沒有人能給點建議？」
工程師條件超優卻翻車！關鍵竟在「這句話」 讓女生全退場
林智群在臉書貼文中提到，一名工程師在網路上公開徵求交往對象，列出自身條件，包括畢業於建國中學與台灣大學，目前從事工程師工作、收入穩定，並坦言身高163公分，同時主動說明自己有亞斯伯格症。整體條件涵蓋學歷、職業與個人狀況，但其敘述中多次出現「媽媽說」，成為外界...
薪資不高門檻不低 ！太平間招聘月薪僅1.8萬還要考試 仍吸引百人報名
根據《瀟湘晨報》等陸媒報導，從招聘資訊可見，此次招募為勞務派遣性質，共錄取2人，年齡限制為18至35歲，需身體健康，並能承擔遺體搬運等體力工作，同時具備一定心理承受能力。除此之外，工作內容還包括遺體保存、管理以及移交家屬等流程，並要求熟悉相關法規與基本作業技能...
不是電機！台大一科系成黑馬 AI浪潮恐讓熱門科系大洗牌
隨著AI浪潮席捲全球，熱門科系選擇也出現變化。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前受訪時指出，英語系將「血洗」電腦科學，文科生才是AI時代真正科技新貴，引發討論。正值大學申請入學第二階段，各校熱門科系版圖是否出現「鐘擺效應」備受關注。 生…
從爆紅到不紅了00929還能存？他自曝2招很快零成本 自己打造搖錢樹「每月領錢很踏實」
曾是月配傳奇的00929，出生不到1年，就火速創下規模2千億里程碑，卻因2024年11月配息腰斬，規模從高峰2890億元大減6成到如今1088億元，受益人也從93.8萬人腰斬到46.7萬人，不敗教主陳重銘發現，自從00929去年換骨後，今年配息連3月成長，殖利率約8%，加上納入台積電等成長股，上市後已賺近5成，如果股利都再買回，可降低成本，讓它變成搖錢樹。
婚禮拋捧花改丟「這一物」全場男賓客都瘋狂！一開箱驚呆 價值至少13萬
在參加西式婚禮的時候，常會有新娘丟出捧花，把新婚的幸福喜氣傳遞給在場的賓客的環節，但近日國外有一場婚禮把這個環節創意化，引起網友熱烈討論。
具荷拉保險箱竊賊現形？AI還原真面目 網友直呼好眼熟
大家還記得韓星具荷拉離世沒多久，住家便遭到竊賊偷走保險箱的懸案嗎？據報導，該案只要在2027年1月14日之前有新線索，就可以重啟調查。得力於AI的出現，韓網論壇真有神人用AI還原「口罩小偷」的面部！
乾姐弟斷頭畸戀2／二度解剖才知女子身分 乾弟被捕坦承激戰出事有隱情
為發現更多細節，檢察官會同法醫二度解剖，還有三組失蹤人口的家屬到場，其中一名男子懷疑，死者可能是自己失蹤的妻子，因為屍體臀部被切除的一塊皮肉，就是他妻子長褥瘡的位置。
竹科夫妻「年薪500萬」不敢生小孩 網見開銷歎：真的不要生
現代社會生活成本高，許多民眾擔心開銷無法負荷，不敢輕易生小孩，有網友分享，自己和老婆都在竹科工作，夫妻年薪加起來高達500萬，最近有了生小孩的念頭，但老婆卻覺得家庭收入不夠，引發許多網友討論。
員工請假自付代班費「全勤沒了」 潘慧如：又不是扣薪 遭轟急刪文
潘慧如2022年砸下千萬資金打造寵物旅館「3天2夜」，敵不過長年經營虧損及健康問題，宣布將於4月30日歇業，時常在社群分享日常點滴的她，稍早發文指出有名員工請假，雖然自付代班費，卻向她反應「扣全勤不合理」，對此，她反駁：「事實就是請假沒上班啊」，竟引發罵聲一片，遭砲轟根本是「慣老闆」。
直聘越南移工再擴大！看護、營造等業別納入 免仲介費選工更快速
雇主引進越南移工將更省錢、更便利！勞動部宣布自即（4/8）日 起，正式擴大越南移工「直接聘僱」適用對象，由原有的製造業大幅增加家庭與機構看護、營造、農業及屠宰等多項業別。透過勞動部「直聘中心」的專案選工服務，雇主可直接與越南對接招募人才，不僅能依需求視訊或赴海外面試，更能有效免除國內外仲介費用、降低勞雇負擔，除了呼應國際「公平招募」趨勢，更有助於建立透明、穩定的勞資信任基礎。
短今性感私照疑外流？狂洩「養眼上帝視角」本人回應了
娛樂中心／張予柔報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀）擁有甜美外貌與火辣身材，加上直率個性與親民形象，吸引大批粉絲支持，工作邀約不斷，目前在IG上擁有37.3萬名粉絲追蹤。昨（7）日她在社群平台PO出一張模糊的火辣視角自拍照，被粉絲認為是不是誤發。對此，她本人也現身回應。
台積電技術員心累想「下山」！一票過來人喊1事會後悔：GG地板外面的天花板
一名網友在社群分享，今年29歲，曾在矽品精密待1年，目前於台積電任職技術員3年，不過近期因廠區制度及同事問題，萌生「下山」念頭；貼文曝光，一票網友勸退「下山就回不去」，更分享自身經驗，至今悔不當初。
瑞士3月失業率為3.1%，失業人口年增逾1成
瑞士2026年3月失業率為3.1% 依據瑞士聯邦經濟國務秘書處(SECO)2026年4月8日發布之最新統計資料，2026年3月瑞士登記的失業人口為14萬6,255人，比2026年2月減少4,821人(-3.2%)，失業率為3.1%，與2025年同期相比失業增加1萬3,686人(成長10.3%)。 2026年3月年輕人(15-24歲)的失業人口為1萬2,645人，比2026年2月減少858人 (-6.4%)，年輕人失業率為2.9%，與2025年同期增加933人 (+8%)。 中年(50-64歲)的失業人口為4萬638人，比2026年2月減少1,103人 (-2.6%)，中年人失業率為2.8%，與2025年同期增加3,935人 (+10.7%)。 3月份登記的求職者為23萬4,815人，比2026年2月份減少741人(-0.3%)，比2025年同期增加2萬2,425人 (+10.6%)。 3月份登記職缺為4萬8,843個，比2026年2月增加698個職缺(+1.4%)。(資料來源：經濟部國際貿易署) 資料來源-MoneyDJ理財網
PCB族群火熱 台光電登台股市值第8大
（中央社記者江明晏台北9日電）PCB（印刷電路板）族群股價火熱，伺服器板龍頭廠金像電今天漲停，重返千元關卡，達1095元，銅箔基板（CCL）廠也漲勢凌厲，台光電站穩3000元關卡，市值登上台股第8大，台燿、聯茂與騰輝也攻上漲停。
半夜癢到崩潰！是牠在皮膚挖隧道產卵！醫師警告：一人中鏢全家遭殃了
32歲小琳全家深夜奇癢無比，確診感染傳染力極強的「疥瘡」。奇美醫院皮膚科醫師陳麒亘指出，疥瘡由肉眼難察的疥蟎引起，潛伏期4至6週即具高度傳染力，常寄生指縫、腋下等皮膚皺摺處，引發丘疹、脫屑，夜間搔癢加劇。疥蟎可透過患者接觸過的衣物、寢具傳播，群聚環境易爆發。治療需全家共同投藥，使用外用百滅寧乳膏並於一週後重複。環境清消是關鍵，衣物寢具需60度熱水浸泡烘乾，無法清洗物品則密封2週。醫師強調，療程後搔
台泥啟動北市信義區黃金地段開發案 集團科技集大成打造新地標
即將邁入第80個年頭的台泥，在資產活化部分，最珍貴的台北市信義計畫區基隆路逸仙段土地終於動起來了！台泥董事會宣布，昨（8）日正式通過土地開發預算，預計投入新台幣 268 億元，要打造城市綠洲，預計2031年完工亮相。
補齊海線交通缺口 中市府斥資16.5億元「甲埔大道」通車
深受海線地區居民期待的「甲埔大道」正式通車！台中市政府表示，市府補齊各區重要交通路網缺口，斥資近16.5億元的「甲埔大道新建工程」全長2.75公里，歷時3年施工，並於今（9）日由盧秀燕市長親自主持完工通車典禮。今日典禮市府同時舉辦「健康齊步走」健行活動，邀請民眾徒步從外埔區甲后路四段出發至大甲區中山路一段，身體力行搶先體驗這條串聯大甲與外埔的重大交通新廊帶，感受道路結合鋼構橋梁、自然生態與田園景觀的整體風貌。盧秀燕說，她常說「路會通，子孫會成功；開不了工的要開工；完不了工的要完工。」，這句話引用台灣開台先驅吳沙名言，是她的施政方針。當初在為這條道路命名時，因為道路沿著溪流，一度不知道該如何命名，後來命名為「甲埔大道」，代表吃好又吃補。她強調，這條道路得來不易，希望大家飲水 ...
主動式ETF 4月以來表現勝大盤 這3檔漲逾15%最強
美伊停火台股絕地大反攻，大盤再度站上所有均線之上，持股操作相對靈活的主動式台股 ETF 表現更勝一籌，4 月以來績效平均漲幅逾 12% 超越大盤，當中又以主動台新優勢成長 (00987A-TW)，主動復華未來 50(00991A-TW
氣炸豆腐比炸雞健康？醫揭真相「關鍵差在這3點」 這種顏色最危險
「吃一份鹹酥雞，會破壞身體72小時」，其中提到到油脂遇高溫會出現有害物質，不少人會問：「那氣炸豆腐天天吃會不會有問題？」對此，王姿允醫師。我的無齡秘笈。表示，氣炸的優勢是減少用油&省時。氣炸＝高溫乾熱，高溫本身不是危害。重點在於「什麼組合」會出現有害物質。 1、高溫+澱粉（如炸薯條、洋芋片、餅乾）澱粉類跟糖類在高溫下，可能會產生丙烯醯胺（Acrylamide）還有晚期糖化終產物（AGEs），與發炎、胰島素阻抗還有老化有關。豆腐本身不是高澱粉，風險比馬鈴薯或是澱粉食物低很多。 2、高溫+脂肪（肉類或魚類）一般人覺得對身體很好的「多元不飽和脂肪酸」在高溫下，容易出現脂質氧化產物（LOPs)，造成血管的破壞，王姿允舉例研究，發現豬油（飽和脂肪）一樣會出現脂質氧化產物，而且飽和脂肪本身攝取過多，就算沒有高溫一樣塞血管。而豆腐裡面最多的脂肪，是「單元不飽和脂肪酸」，不但對身體有益處，而且結構穩定，所以氣炸豆腐比氣炸肉或是氣炸魚更加安全。 3、高溫+蛋白質（要看是動物or植物）生雞蛋變成熟雞蛋有什麼好處？除了減少沙門氏菌的危害，還有蛋白質變性後結構打開（像毛線鬆開），胃的蛋白消化酶更容易作用，蛋白