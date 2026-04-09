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台積電加碼招募外派技術員，多益成績至少660分、年薪估上百萬元。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭台積電(2330)因應海外擴產，調兵遣將支援美國與日本廠，今年預計招募約8000名員工之外，再加碼強力招募數十名具有語文專才的外派技術員，凡大學以上畢業，不限科系，沒有經驗者都可傳履歷應徵，但條件限定英文檢定多益成績要達660分以上 / 雅思4.5級分以上、日文檢定至少為N2，錄取報到後需先在指定廠區訓練1~2年，再被派任指定海外廠區2年以上，平均年薪達75 萬元以上，海外派任期間另有外派獎金及相關津貼，業界估計至少上百萬元。

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台積電在美國、日本與德國投資設廠，其中，美國與日本第一座廠已展開量產，第二座廠正在建置中，美國後續還規劃投資多座廠，目前總投資金額共1650億美元，預計興建6座晶圓廠、2座先進封裝廠及一間協助生產的研發中心。

因應海外量產規模增加所需人力，台積電近期釋出再加碼強力招募數十名具有語文專才的外派技術員，不包括在今年預計招募約8000名員工已內，台積電表示，並非當地人力不足，而是藉由外派技術員，協助海外廠訓練工作，包括配合海外廠的建設與運作、使用指定語言協助廠區當地人才培訓工作，並協助與當地員工間的溝通。

至於，外派技術員的線上工作包括使用自動化電腦派工系統監控產線機台與生產相關指標、溝通協調相關單位，協助處理機台、派工等產品生產異常狀況、在無塵室內進行晶圓盒的拆/包裝及原物料的盤點作業。工程技術員則需協助工程師處理線上事務，包含產品異常處置與機台異常復歸(與設備工程師協調合作)，追蹤與執行工程師交接事項。

技術員工作場所涵蓋黃光無塵室及辦公室、採四班二輪制，工作兩天、休息兩天，輪班依部門而異，3~5個月夜班、3~5個月日班，日班從上午7點20分到晚上7點20分、夜班則從晚上7點20分到隔日早上的7點20分。

薪酬待遇，台積電表示，日班總月薪約32000 元；夜班總月薪約 43000 元；另享有分紅獎金，並依表現發放外語翻譯訓練獎金，平均年薪達75 萬元以上；派任期間，另有外派獎金及相關津貼。

台積電對外派技術員、工程技術員設定招募6項條件，包括大學以上畢業，不限科系；英文多益成績為660分以上 / 雅思4.5以上或日文檢定至少為N2；具備細心、團隊溝通能力、自我學習能力、邏輯思考能力；Office 基本操作；無經驗可，有相關經驗者尤佳；報到後需先在指定廠區訓練1~2年，再被派任指定海外廠區2年以上。對於性別與年紀則未特別限定

台積電在徵才特別強調，公司對全球共融職場的承諾，旨在讓每位員工無論性別、年齡、身心障礙、宗教、種族、族群、國籍、政治立場或性傾向，都能將其自身的觀點與經驗帶入工作，促進企業推升獲利、增加生產力並釋放創新。公司致力於創建一個公平無障礙的工作場所。公司承諾促進文化共融，讓每一位員工都覺得被重視且有能力為企業使命提供貢獻，並為全球客戶提供卓越服務。

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