台積電加碼股息至6元！ 陸行之重申：2027衝10元





台積電昨（11日）晚宣布，核准配發2025年第三季之每股現金股利6元，較今年8月宣布的第二季股息5元增加，今日股價以1470元開出，截稿前暫報1460元，對此知名半導體分析師陸行之認為，今年每股盈餘增加近20元，加上在手現金，如果現金股利還每次加個0.5元豈不可笑，並重申認為明年上看7元，後年2027年將上看10元。

根據台積電董事會決議，第三季每股現金股利6元，較上季增加1元，與過往每次調升幅度0.5元相比，本次調升幅度翻倍，除息交易日則訂在2026年3月17日。

除此之外，董事會也核准2025年第三季營業報告書及財務報表，其中第三季合併營收約9,899億2000萬元，稅後純益大約4523億元，單季每股淨利17.44元。

根據陸行之今（12日）的臉書發文，台積電自明年4月起現金股利增加為每季度為6元，但他重申10月16日的看法不變，即是明年上看7元，後年2027上看10元。

陸行之表示，之前台積電每次開會頂多加個0.5元，主要是EPS增加太慢，這種還算情有可原，但今年EPS一口氣增加將近20元，三季度在手現金每股106元，「如果現金股利還每次加個0.5元，就太可笑了不是嗎？」

