台積電加碼設廠換美降關稅？ 江啟臣嘆早錯過「搶救黃金期」

江啟臣回應台美關稅議題。（圖：江啟臣臉書）

根據《紐約時報》引述知情人士報導指出，美台關稅談判接近拍板，美國對台灣關稅稅率可望下調至15%，台積電則須承諾於美國新增至少5座晶圓廠投資。對此，立法院副院長江啟臣今天（14日）表示，如果消息屬實，代表台灣「早已失了先機」，政府在關稅衝擊初期錯過關鍵的「搶救黃金期」。

江啟臣指出，從去年8月美方宣布對台加徵20%疊加關稅至今，歷時約5個月，不少企業在不確定性籠罩下選擇退場，甚至可說是「陣亡」，即便還在苦撐的業者，也面臨市場被競爭對手瓜分的現實挑戰。他認為若最終僅止於15%的關稅水準，只能解除產業對政策未定的焦慮，卻未必足以讓台灣產業順利重返國際市場，轉型升級與競爭力重建。

針對傳出台積電須再赴美增建5座先進晶圓廠，江啟臣表示，這顯示台積電在全球供應鏈中仍具不可替代性，美國基於自身國家利益「以投資換關稅」。但他強調，台灣並非只有台積電，其他相關產業的出路與未來布局同樣關鍵，新的「護國群山」在哪裡？呼籲政府應及早思考。