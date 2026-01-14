台積電加碼5廠不夠？他爆關稅15%「美國還有條件」 先進製程風險大增？

​台美關稅談判結果遲未出爐，美國總統川普（Donald Trump）對等關稅合法性問題尚待裁決之際，紐約時報（New York Times）報導引述消息人士說法搶先揭露，川普政府將與台灣達成貿易協議，台灣關稅有望從20$%降至15%，但晶圓代工龍頭台積電在亞利桑那州將再投資興建，至少5座半導體廠，再度引發「美積電」、技術外流等討論。對此，國科會主委吳誠文今（14）日受訪時強調，政府法規有其限制，台積電先進製程研發一定是根留台灣。

對於外媒披最新稅率，行政院經貿談判辦公室並未正面證實，僅在13日發出新聞稿表示，台美第5輪實體會議後，台灣透過視訊會議、書面文件交換，以「台灣模式」與美國商務部洽談供應鏈合作，如今有大致共識，待總結會議後，政府會對外公布協議主要內容。對此，剛結束旋風式訪美行的民眾黨主席黃國昌證實，期間曾與美國貿易代表署（USTR）會晤，台美關稅談判條件基本都已談妥，預計在未來數周會進行協議簽署。

關稅結果預計數周內出爐？黃國昌：還有其他條件

值得注意的是，黃國昌還提到，關稅談判除了對美承諾的投資之外，「還有其他的條件」，國會必須需要面臨非常重要且嚴肅的挑戰。而吳誠文今接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪，針對台積電傳出將再擴大對美設廠投資，他指政府法規針對廠商赴海外投資設有相關限制，必須經過審核；同時他也強調政府在台積電董事會中有1席代表，雙方有共識，台積電先進製程研發一定會根留台灣。

吳誠文補充，早期台灣廠商赴美投資較困難，要自行開拓市場，如今美國的需求對台灣供應鏈來說，是拓展布局、擴大影響力的好機會。另外，根據《中央社》報導，主持人周玉蔻問及，台美關稅談判結果是否有機會在農曆年前公布？吳誠文表示談判（進程）順利，他們有所期待，但同時也要看美國政府。

