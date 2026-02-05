台積電加速外移？熊本二廠「跳級」量產3奈米晶片 經濟部長龔明鑫說話了

​台積電董事長魏哲家今（5）日與日本首相高市早苗會面，台積電也透過新聞稿正式宣布，正在評估規劃將熊本二廠導入更先進的3奈米製程，此消息引發外界對於半導體供應鏈加速外移的擔憂。對此，經濟部長龔明鑫今（5）日受訪表示，目前投審會還沒收到申請，但台積電對外投資都是因應當地的客戶要求，最先進的技術、最大的量還是會在台灣，海外的量跟台灣比起來是很少很少。​

針對外界談及台灣「空洞化」的疑慮，龔明鑫強調，台灣當然不會空洞化，台積電的規劃持續在增加，顧客追著台積電跑，包含黃仁勳都提到希望趕快。只要台積電有機會，一定會投資台灣，將來的產能也非常樂觀。

​龔明鑫表示，台積電在日本布局的主要原因，台積電對外投資都是因應當地的客戶需求，日本第一個廠主要應用在車子，現在需求最大的是AI伺服器，也是因應客戶的需要。最先進的技術、最大的量還是會在台灣，海外的量跟台灣比起來是很少很少。

對於美國商務部長盧特尼克3日在演說中再次談到，全球晶片生產過度集中在台灣，目標是讓美國在先進半導體製造領域取得4成市占。龔明鑫表示，到2028年（美國總統大選）要達到的4成，「怎麼算也算不出來」，因為第二個廠2027年才會蓋好，第三個廠才開始要蓋，能生產多少產能，「大家都算不出來」。

