台積電加速擴大美國產能 特化廠：暫無赴美計畫

（中央社記者潘智義台北16日電）台美關稅談判今天達成協議，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）指目標是將台灣半導體產能40%轉移至美國；台積電15日法人說明會中也強調正加速美國亞利桑那州產能擴張。特用化學業者表示，目前尚無赴美設廠規劃，將視客戶實際需求配合調整。

台美關稅談判雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

針對台積電加速美國產能擴張對供應鏈的影響，晶呈科技表示，晶呈主要供應特殊氣體，以目前供應品項來看，台積電美國廠總用量占晶呈產能比例不高，所以不會被要求、也不需要去美國設廠，以國際運輸搭配當地倉儲即可穩定供應。換句話說，以目前所供應的品項來看，台積電美國總需求不足以吸引晶呈去設廠。

晶呈科技指出，若其他公司原物料需求占台積電一個廠產能比例很高，運輸物流成本占售價比例過高，或被台積電要求赴當地設廠等因素，才須考慮當地設廠。

達興材料表示，目前提供台積電的精密化學品體積相對較小，採空運即可，若屬危險品才須海運，因此目前沒有赴美設廠需求，只能「邊走邊看」；同業若有大型產品銷美，可能較有赴美國設廠需求。

不具名特化廠表示，銷美關稅由客戶吸收，即便加徵對等關稅影響不大，但未來不排除仍有漲價可能；因目前才1月，尚難判斷美台關稅細節的實際影響。（編輯：張良知）1150116