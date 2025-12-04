台積電加速赴美 專家：美國隊將對打台灣隊
台積電加大赴美投資，外界關心將削弱台灣半導體產業地位，一位長期研究半導體地緣政治專家指出，美國排山倒海地對台積電施壓，要求台積電先進製程提升在美生產比重，雖然台積電可能採取拖延戰術，但長期來看，一定會削弱對台灣的依賴。
這位專家進一步指出，白宮未來甚至會要台積電加快先進製程，包括1.6奈米或1.4奈米以下赴美生產腳步，很可能在2032年，拉到與台灣同步，形成台積電美國隊和台灣隊對打局。
台積電董事長魏哲家今年4月在美國提出增加千億美元赴美投資時，坦承原提出的650億美元中，會加速第二廠及第三廠量產時程，迎合AI晶片客戶採用在美製造晶片需求，並落實2奈米及更先進製程的產能將有約30%來自美國廠。
半導體專家認為，未來要關注台積電增提的第四、五、六廠，切入何種先進製程，雖然台積電迄今仍未提出明確切入製程及量產，但他擔心以川普的強悍作風，未來可能要台積電列出各先進製程在美生產的藍圖，然後要求台積電加速時程，並在2032年，先進製程縮短與台灣同步。
這位專家強調，雖然經濟部要求最先進製程會優先在台灣量產，但美國商務部希望把台灣一半生產的晶片轉移到美國生產，這項關卡恐怕會被白宮政府全盤推翻，如此就會加速美國供應鏈崛起。
他認為，若台積電未來的四到六廠推進到與台灣同步，很可能會被白宮要求分割獨立成立公司，並開放比照歐積電及日本JASM等模式，讓美國可掌控的公司入股，進而獨立上市，形成台積電美國隊與台灣隊對打局面。
不過，他認為，台積電也不是省油的燈，面對美國強大的壓力，仍會見招拆招，謹慎以對。
至於「為美國訓練人才」，專家認為台積電為顧及在美國各廠生產效益快速提升及維持穩定，自有一套制度訓練當地員工快速上軌道，不必擔心台灣人才大舉流向美國。
史欽泰憂半導體人才短缺
潘文淵文教基金會董事長史欽泰則強調，台積電半導體產業未來確實會面臨人才短缺的嚴重問題。他說，台灣本就不是人口大國，即使工程師素質高，絕對人數仍顯不足。少子化問題更讓人才缺口持續擴大，預估明年新生兒僅剩13萬人，遠低於過去水準，從「量」來看，已難支撐未來產業需求。
