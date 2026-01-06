台積電助台股衝3萬點！黃暐瀚憶去年選邊站被罵爆：所有唱衰美國的暫時沒發生

台股昨（5）日衝破3萬點大關，創下歷史新高，媒體人黃暐瀚今（6）日在臉書發文指出，去（2025）年台積電宣布在美國設廠時，他曾公開表示願意相信台積電董事長魏哲家，卻遭到部分人士嚴厲批評，如今回頭看，所有唱旺中共、唱衰美國、看壞日本的預測，暫時都還沒有發生。

黃暐瀚表示，眼下美國正在狂（證明美軍戰力與武器精良）、股票正在漲（台股衝破3萬點、台積電股價破1670元）、中國正在兇（不斷圍台軍演）、軍購正在擋（特別條例連程序委員會都排不進，無法審查）。

黃暐瀚認為，這種時候，除了有重度意識形態與政黨選擇（深藍、深綠、深白）的國人之外，中間30%甚至40%的理性選民，要的是國家安定，要的是防衛能力，要的是安居樂業，要的是溫和理性。此時，願意退讓的一方，將先獲得中間選民的好感。

黃暐瀚在另一篇貼文指出，去年台積電宣布在美國設廠時，他公開表示願意相信台積電董事長魏哲家，曾被「某些人」批評得體無完膚，他認為，台灣言論自由，彼此見解不同很正常，對異見者往死裡罵是做什麼？挺奇怪的。然而，現在回頭看，台積電沒有跌到一張5百元，美軍沒有不敢挑戰中俄武器裝備，日本首相高市早苗內閣沒有民調重挫下滑，所有唱旺中共、唱衰美國、看壞日本的預測，暫時都還沒有發生。

