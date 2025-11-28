台積電助嘉縣校園風災復原 翁章梁頒感謝狀

台積電助嘉義縣校園風災復原，翁章梁頒發感謝狀／嘉義縣府提供





嘉義縣校園7月受到丹娜絲颱風摧殘，當時台積電親自帶領施工團隊進校，修復包括忠和國中等11所受損嚴重的學校，台積電副總何軍今(28日)率團隊拜會縣長翁章梁，翁章梁代表嘉義縣致贈感謝狀，並討論目前封裝場施工及人員進駐安置進度。

台積電慈善基金會執行長彭冠宇說，災後相當長一段時間內，即便資金充足，也難以找到工班與材料，為協助校園盡速恢復正常運作，台積電決定暫緩自家工程進度，優先調派工班，全力投入校園修繕。

翁章梁除感謝台積電在風災後協助11所學校復原，他也提到，台積電先進封裝廠第一廠約1500位員工，嘉義人就佔了20%多，感謝台積電提供嘉義子弟回家就業的機會。

翁章梁說，嘉義縣正在積極尋求中央支持嘉科園區周遭提升至百年防洪標準，中央、地方政府密切合作中，台積電2個先進封裝廠都進行得很順利，今天會談溝通更聚焦於縣府能做的、能協助的，彼此創造良性互動。

