台積電助嘉縣校園風災復原 翁章梁頒感謝狀

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣校園7月受到丹娜絲颱風摧殘，當時台積電親自帶領施工團隊進校，修復包括忠和國中等11所受損嚴重的學校，不到一個月迅速完工，台積電先進封裝技術服務組織副總何軍及慈善基金會執行長彭冠宇等團隊今28日拜會縣長翁章梁，翁縣長代表嘉義縣致贈感謝狀，並討論目前封裝場施工及人員進駐安置進度，隨後台積電團隊前往協助修復的和興、沄水國小，現勘執行成果。

彭冠宇指出，災後相當長一段時間內，即便資金充足，也難以找到工班與材料，為協助校園盡速恢復正常運作，台積電決定暫緩自家工程進度，優先調派工班，全力投入校園修繕。

他還提到，先進封裝廠團隊打磨了一段時間，希望將先進封裝等高難度技術轉化為淺顯易懂、富含趣味的科學實驗內容。未來將持續與縣府教育處合作，推動相關教育資源於嘉義縣校園落地，擴大科學教育的深度與廣度。

翁章梁說，感謝台積電在風災後協助11所學校復原，台積電也提到，第一廠招聘員工，嘉義人就佔了20%多，提供嘉義子弟回家就業的機會，嘉義縣也在積極尋求中央支持嘉科園區周遭提升至百年防洪標準，中央、地方政府密切合作中，台積電2個先進封裝廠都進行得很順利，今天會談溝通更聚焦於縣府能做的、能協助的，彼此創造良性互動。

