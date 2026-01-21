台積電助攻政府淨零 國科會選項納入新核能

▲國科會主委吳誠文 。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 國科會116年科技預算初步編列1,850億元，推出圍繞「半導體」與「AI」的科技方案，也確保台灣前瞻製程的全球領先地位。同時明年將推出「淨零科技創新方案」，國科會主委吳誠文表示，支持包含新核能等各種低碳能源的學術研發；而民間委員對台灣綠能提出擔憂其中台積電會中表態願在政府預算不足下協助淨零發展。

國科會今（21）日舉辦委員會議提出116年度政府科技預算規劃、淨零科技創新方案（草案）、國家量子科技研究成果。本屆兼聘委員包含和碩董事長童子賢、台積電人力資源資深副總經理何麗梅。

明年科技預算初步編列1,850億元，吳誠文表示，科學園區產值、外銷表現連年寫下紀錄，政府科研預算必須要成長，目前雖然還沒過立法院，但仍心存期待獲得認同。

在減碳規劃上，今年為我國淨零科技方案最後一年，明年推出「淨零科技創新方案」，規劃社區永續強韌能源推動策略，藉由整合分散式能源及管理設施，提升孤島地區的能源韌性。吳誠文表示，鼓勵探討各種低碳能源，包括新核能可能性都會支持，但也會堅持總統賴清德的3個前提，包含安全、燃料/廢棄物不造成環境危害、民眾認同。

然而，我國能源自主性不高，地狹人稠又面臨科技跟重工業密度高，電力需求一直超前。吳誠文指出，特別在綠能發展，民間委員都很擔心，何麗梅更表態願意在政府預算不足下，提供台積電資源協助淨零科技。童子賢也提醒，新能源的發電成本，就算產業可以負擔長期仍不利發展，對民眾也不公平；國科會認同此觀點，也會納入向行政院成報時考量。

在量子電腦上，台灣與芬蘭IQM合作引進的量子電腦已完成驗收，預計2026年開放服務，同時透過「Quantum Taiwan」大會與IBM、NVIDIA等國際巨頭建立緊密對話。展望未來，政府將啟動「第二期計畫」，戰略目標從元件製造升級為系統整合。除持續突破量子位元與周邊讀取控制技術外，將大幅擴充軟體與資安跨域團隊，建構量子大腦。同時，規劃於南部基地建置國家級「HPC-QC異質混合運算主機」，並透過國際合作縮短技術摸索期，加速應用落地。

