台積電助攻 楠梓區爭奪高雄第3大行政區

建商在楠梓區持續推案，吸引人口遷入。(記者侯承旭攝)

〔記者侯承旭／高雄報導〕拜台積電設廠之賜，高雄市楠梓區人口持續增加，有望搶下高雄市第三大行政區。

根據高市府統計，截至今年11月底，高雄市人口為271萬9728人，第一大行政區是鳳山區35萬3104人、第二大是三民區32萬8962人，第三大行政區是左營區19萬7587人，目前居第四的楠梓區19萬5628人，與第三名左營區的人口差距已縮小至2000人以內，若趨勢不變，楠梓區可望兩年內就追過左營區，成為高雄市第三大行政區。

左營區與楠梓區相鄰，不論立委選舉或議員選舉都屬同一個選區，回顧今年以來，左營區人口減少197人，楠梓區人口則增加了1224人，地方人士分析，楠梓區人口持續增加，最關鍵因素是台積電進駐設廠，吸引建商看好就業增加、不斷推出新建案，政府也持續投入預算改善楠梓區的公共設施，都有利於楠梓區的人口增加，相較於左營區發展較早，房價較楠梓區高，不利於年輕人遷入。

