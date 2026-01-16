台積電勁揚45元創新高 台股大漲462點 衝破31000大關





受美國公布台灣關稅降至15%，且半導體232享最惠國待遇的消息激勵，台股今（16）日早盤跳空上漲462點，衝破31000點大關，來到31273點，漲幅1.5%，預估成交量7600億，櫃買指數也同步跳空上漲，早盤來到294.4點，漲3.24點，漲幅1.11%。

電子權值股部分，台積電（2330）創新高來到1735元，上漲45元，漲幅2.66%，鴻海（2317）早盤來到234元，上漲0.5元，漲幅0.21%，聯發科（2454）早盤則來到1500元，上漲10元，漲幅0.66%。

