台積電化身最強IP！ 紅包袋2入價格炒到888元





台積電今（9）日股價追平天價1835元，但不只股價強，周邊小物也很夯，像是今年同樣推出了馬年紅包袋，只限員工購買，一包6入只要60元有找，但沒想到網路上價格炒翻天，有人才賣2入，價錢就要888元！

紅包袋一字排開，迎接馬年以正紅色為底，上面搭配燙金圖騰，更以電路板結合馬年意象，打造出科技感及文化，仔細看，還寫著TSMC，台積電的新年紅包袋來了，超吸睛。

東森財經記者廖婕妤：過年到了必買紅包袋，台積電這次推出了4款紅包袋，只限員工購買，而且只要銅板價，但是沒有想到，現在網路上已經出現了，有人在開價，最高2入就要888元。

你沒看錯，網路上價格已經炒到瘋狂，從168到888就是要用吉利的數字，來賣超夯紅包袋

台積電董事會也備受關注，為期2天的董事會，首次移師日本熊本召開，由於台積電去年第4季獲利創高，股利政策走向，2025年全年員工分紅，今年資本支出調整，以及熊本廠先進製程布局等，都將成為投資人關注重點，另外3奈米家族訂單也持續爆發，2026年貢獻營收金額，可望衝破兆元大關。

台積電董事長魏哲家：事實上在5奈米、3奈米，還有未來的2奈米，需求都很高 。

只能說護國神山就是不一樣，不只業績爆發，股價很強，還變成最強IP，不管是技術還是周邊，都能成為市場焦點。

（封面圖／翻攝《蝦皮拍賣》官網）

