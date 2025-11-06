台積電北美子公司執行長換人當 公司證實

▲台積電昨日公告，重要子公司TSMC North America公告其執行長異動，將由台積電北美子公司總經理Sajiv Dalal接任，預計明年元旦生效。（圖／記者徐銘穗攝）

[NOWnews今日新聞] 台積電昨日公告，重要子公司TSMC North America公告其執行長異動，將由台積電北美子公司總經理Sajiv Dalal接任，預計明年元旦生效，外界推測現任北美子公司執行長David Keller即將退休。對此，台積電今（6）日證實，David Keller將於2026年第一季退休，由Sajiv Dalal擔任。

台積電今日指出，台積北美子公司執行長David Keller將於2026年第一季退休。台積北美子公司總經理Sajiv Dalal將自2026年1月1日起擔任台積北美子公司執行長暨總經理職務。公司感謝David Keller過去的貢獻，並祝福他退休生活愉快。

Sajiv Dalal自2000年加入台積電，曾於2017年2月至2021年12月擔任北美子公司資深副總經理，2022年起升任執行副總經理，2024年10月起接任總經理。

