台積電千億股息將入帳 市場緊盯外資動向、牽動新台幣走勢

台積電千億股息將入帳 市場緊盯外資動向牽動新台幣走勢

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管美股續創新高，不過台股兩天大漲逾千點後，今日隨台積電拉回，大盤指數也出現修正，新台幣兌美元匯率則續在31.5元附近上下震盪，中午暫時收在31.464元、升值5.2分。

市場關注台積電千億股息即將入帳，外資領完股息後若沒有繼續投資可能轉手匯出，並牽動新台幣匯價短期走勢。

新台幣匯價今早以31.5元、升值1.6分開出，上午盤最低觸及31.541元、最高升抵31.436元，盤中震盪超過1角。

央行外匯局局長蔡烱民昨日指出，雖然壽險業會計新制上路，壽險業「降避險」，會有美元需求，但需提前告知央行做資金分散安排，對匯價影響可控，近期股市大漲、新台幣未跟上，主要還是受到外資大量、集中進出影響。

以近兩日外資在集中市場進、出來看，5日外資賣超76.43億元，但單日買進金額高達2525億元、賣出金額2601億元；6日外資轉為買超28億元，單日買、賣金額也都超過2500億元，這也是這兩日匯市成交量都超過20億美元大量的主因。

蔡烱民並提醒，台積電即將於1月8日發放股利，要留意外資領完股息後是否持續投入股市或匯出，可能造成匯價波動。

根據證交所資料，台積電即將發放去年第二季現金股利5元、總金額達1296.66億元，由於外資持股超過7成，亦即外資將有近千億元股息入帳。

