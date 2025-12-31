台積電南京廠安了！VEU到期後獲美國商務部一年期出口許可 中國營運不受影響

台積電今日表示，美國商務部已核發一年期的出口許可予台積電（南京），這將可以確保在「經認證終端用戶」（Validated End-User, VEU）授權在年底到期後，南京廠營運和出貨不受影響。

今年9月美國政府宣布將在年底撤銷台積電南京廠「經認證終端用戶（VEU）」豁免，屆時台積電進口美國半導體設備、材料到中國將向美國申請，今日台積電證實，美國商務部已核發一年期的出口許可予台積電（南京）有限公司。這項許可允許受美國出口管制的項目在無需個別供應商許可證的情況下，繼續供應給台積電（南京）。

《鏡報》先前獨家報導指出，今年9月美國政府對半導體供應鏈出口管制再出招，宣布將在12月31日撤銷先前給台積電的無限期豁免的「經認證終端用戶（Validated End-User, VEU）」，讓台積電南京廠未來進口美國半導體設備、材料都要經美國政府預先審核。如今隨著美國政府撤銷VEU的期限將近，如果VEU在年底撤銷後沒有配套，要是美國鐵了心要管制，台積電南京廠16奈米製程隨時會受到影響甚至停擺。

不過到了VEU到期日、12月31日，台積電表示，美國商務部已核發一年期的出口許可予台積電（南京）有限公司。這項許可允許受美國出口管制的項目在無需個別供應商許可證的情況下，繼續供應給台積電（南京）。這項許可在原VEU授權於2025年12月31日到期前核發，確保了台積電（南京）的營運及產品出貨不受影響。



