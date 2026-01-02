台積電南京廠獲美出貨許可股價強彈！ 台指期點火攻破「29K」元月行情起跑

股市配圖。廖瑞祥攝



台積電公告南京廠獲美一年期出口許可，台積電ADR 12/31 強彈1.44%，台指期替2026年開紅盤點先火，台指期成功收上整數關卡，突破「29K」來到29,009點，預告元月行情起跑！聚焦開年產業趨勢，首先關注CES展中，輝達執行長黃仁勳、ＡＭＤ執行長蘇姿丰專題演講最新訊息，以及1/15台積電法說展望風向球。

台積電元旦發布聲明表示，美國政府已核發一項年度出口許可，允許持續將受美國出口管制的晶片製造設備運往其位於中國南京的工廠。這項核准確保晶圓廠營運與產品交付不受影響，為南京廠在2026年的運作提供了明確的法規保障。

法人表示，台積電股價收高，反映已獲美國商務部核發南京廠受出口管制項目的年度出口許可，有助降低市場對供應鏈與合規風險的不確定性。在既有管制框架下，台積電中國營運具備一定穩定性，短線提振投資信心，也有利於維持成熟製程產能利用率與整體營運彈性。

