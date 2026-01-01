台積電南京廠VEU授權到期 證實獲一年出口許可不受影響

美中科技競爭升溫，晶圓代工龍頭台積電，接到美國政府通知，南京廠的「驗證最終用途授權」在2025年12月31日到期，外界關注相關營運是否受到影響，台積電最新證實，已經獲得美國商務部一年期的出口許可。

雲報政經產業研究院副社長柴煥欣表示，「相對的話就是SK海力士跟三星，它們的中國廠都是所謂的永久豁免權，而台積電的話基本上會是晶圓代工廠，所以讓美國方面比較沒那麼放心，所以說才會採用所謂的一年一簽的方式。」

根據了解這項許可，允許受美國出口管制的晶片製造設備運往中國，不必為各供應商逐一申請出貨許可，而且已經在2025年12月31日到期前核發，因此未來一年包含營運及產品出貨都不受影響。

另外，根據財經網站年度排名，2025年全球最賺錢公司，全球科技巨頭遙遙領先，Google母公司Alphabet奪下第一，而台積電則擠進第10名。

台經院產經資料庫總監劉佩真指出，「可以看出在台積電背後它所代表的產品組合的優化，以及在營運槓桿的一個效應，還有包括在AI的需求，剛性的一個部分持續的強勁成長，三者共同交織出來的一個結果。」

翻看排名，主要以企業淨利為主要依據，台積電以505億美元排在第10名，獲利率高達41.6%。另外回看2024年，台積電則是以274億、排名第18名，在一年之內大幅躍進。

資深產業分析師陳子昂表示，「那最主要的變化是因為，它5奈米以下的營收比重增加很多，不論是營收成長，還是毛利率的表現，都比過去要好。」

不過專家也提醒，展望2026年，美國貿易代表署近期宣布，將對中國輸美半導體加徵關稅，不過啟動時間延後到2027年6月，被外界視為休兵背景下穩定對中關係，是否對國際供應鏈局勢產生變局，還需要密切觀察。