台積電南京廠VEU撤銷倒數 高層發聲了

▲台積電南京廠VEU將在年底撤銷。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國將在12月31日撤銷台積電南京晶圓廠「驗證後最終用途」（VEU）授權，引發市場關注南京廠後續擴產與供貨彈性。台積電先前表示，已接獲美國政府通知，正評估影響並採取因應措施，目標是確保南京廠營運不受影響。

對於外界擔憂VEU終止後，南京廠產能可能長期被限制在16奈米、28奈米等成熟製程，進而影響中國客戶交付，根據中國「快科技」報導，台積電中國業務區負責人、同時也是南京廠廠長羅鎮球回應，在符合監管要求下，台積電中國客戶並非只能使用南京廠產能，台積電產能配置主要依客戶技術需求、產品定位與合規性等考量決定，不以客戶所在地或單一晶圓廠作為唯一依據。

例如小米自研晶片「玄戒O1」，即採用台積電第二代3奈米製程。

經濟部先前說明，美方取消南京廠VEU資格後，代表未來南京廠每一台美國設備的進口，都可能需要回到「逐案申請許可」模式。

