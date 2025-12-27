台積電南京廠VEU被美撤銷，供應鏈將中斷？負責人親上火線回應

台積電今年9月初接獲美國政府通知，南京廠目前的「驗證後最終用途」（VEU）授權將於今年12月31日撤銷，未來每一台美國製設備進口，都需另行申請許可。對此，台積電中國業務區負責人羅鎮球昨（26）日表示，只要符合監管要求，中國客戶就可以利用台積電全球製造網路中更先進的製程技術，而不必局限於南京廠產能。

中國媒體「快科技」報導，羅鎮球26日在2025年國際電腦輔助設計大會（ICCAD）上公開表示，中國客戶可獲得全球先進製程的支援，他同時解答了關於VEU限制及南京廠未來發展的問題。當被問及VEU限制是否會長期影響台積電南京廠產能，使其僅限於16奈米與28奈米製程，進而可能影響客戶交付時，羅鎮球回應，台積電並非被動等待，而是在逐步解決問題，以確保符合監管要求，同時履行對客戶的承諾。

廣告 廣告

羅鎮球還澄清，市場長期以來存在的誤解，即中國企業只能使用南京晶圓廠的產能。他表示，這種解讀並不完全正確，「台積電的產能分配是基於客戶的技術要求、產品定位和合規性考量，而非客戶所在地區或單一晶圓廠」。

羅鎮球強調，只要符合監管要求，中國客戶仍可利用台積電全球製造網路的先進製程，而不必受限於南京晶圓廠的16奈米或28奈米產能，凸顯了台積電在產能部署上的靈活性。

更多風傳媒報導

