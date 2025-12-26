台積電南京晶圓廠供應鏈中斷？ 羅鎮球全說了

台積電南京晶圓廠廠長羅鎮球說，大陸客戶可獲全球先進製程支持。

美中科技管制牽動全球半導體供應鏈，市場關注台積電在大陸的營運情形。台積電（2330）大陸業務區負責人、南京晶圓廠廠長羅鎮球回應，南京晶圓廠供應鏈無中斷風險，大陸客戶可獲全球先進製程支持，例如之前的小米3奈米晶片，就是出自台積電之手。

陸媒《快科技》報導，羅鎮球25日回應「最終用戶認證」（VEU）限制及南京廠未來發展等提問時強調，目前南京廠的生產和營運一切正常，不存在供應鏈中斷風險，廠方正與供應商緊密合作，在現行的合規框架下，逐項申請原材料和設備認證，雖然流程更加嚴格，但仍在可控範圍內。

市場關注，VEU限制是否會長期限制台積電南京晶圓廠的產能，使其僅限於16奈米和28奈米工藝，從而可能影響客戶交付。

羅鎮球說明，這種解讀並不完全符合實際情況，只要符合監管要求，大陸客戶可以利用台積電全球製造網路中更先進的工藝技術，不必侷限南京晶圓廠16奈米或28奈米產能。

◆《中廣新聞》提醒您，本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。