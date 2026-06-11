台積電南科擴廠正式簽約！22筆土地、50年地上權 先進製程根留台灣進入實作階段

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台積電擴廠不是單一企業投資，而是台灣先進製程繼續留在本土的國家級訊號。

台南市政府宣布，已與台積電完成南科特定區開發區塊A區土地簽約，提供22筆土地，以50年期專案設定地上權方式供台積電擴廠使用。這項安排代表南科不只是既有半導體聚落，而是台灣先進製程與AI供應鏈繼續深化布局的核心基地。

這件事的重要性不只在土地面積，也不只在租期長短，而在於台灣正在用制度方式把先進製程留下來。

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AI時代的競爭，不只看誰有設計能力，也看誰有最穩定、最可擴張、最可信任的製造基地。從先進製程到高階封裝，從供應鏈聚落到人才、能源、交通、水電與生活機能，半導體擴廠從來不是企業自己能完成的事，而是中央、地方、產業與社會共同承擔的國家工程。

南科的價值就在這裡。

它不是只有一座廠，而是一整套產業生態。當台積電持續在南科擴張，代表台灣仍然掌握全球最重要AI算力供應鏈的一個核心環節。美國、日本、歐洲都在爭取半導體投資，但真正能讓先進製程大規模落地、快速擴張、穩定量產的地方，台灣仍然是不可取代的主場。

這也讓政府責任更重。

先進製程留下來，台灣就必須同步解決能源、用水、人才、土地、交通與地方承載問題。不能只把台積電視為經濟成績，也要把半導體基礎建設視為國家安全的一部分。AI戰爭越激烈，台灣半導體聚落就越不只是產業聚落，而是民主世界科技韌性的前線。

南科擴廠也提醒台灣，所謂護國神山不是一句口號。真正的護國神山，需要政府把土地、水、電、交通、人才與行政效率全部串起來，讓產業願意留下，也讓地方能夠承受。否則台灣只有企業速度，沒有國家速度，最後仍會被下一輪全球競爭追上。

台積電南科擴廠簽約，代表台灣不是被動等待AI紅利，而是把先進製程繼續釘在本土。問題是，國家治理能不能跟上台積電的速度。

（圖片來源：AI示意圖）

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