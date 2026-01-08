台積電又揪1內鬼「求刑8年8月」 移審智財法院將開接押庭

台積電竊密案再爆出第四名嫌犯，前台積電工程師陳力銘轉職東京威力科創公司之後，勾結在職的工程師吳秉駿、戈一平，竊取台積電2奈米晶片製程等相關機密，被依國安法起訴。審理時，陳力銘再供出另外一名在職的陳姓工程師，涉嫌提供台積電14奈米以下製程的晶片製造技術，追加起訴求刑8年8個月，全案移審智慧財產及商業法院，預計今（8）天下午將開接押庭。

移審智財法院 工程師綠囚衣、藍白拖畫面曝

台積電在職陳姓工程師被轉職東京威力科創的陳力銘供出也是竊密的幫手，他今日身穿鬆垮綠色外套、戴著口罩現身法院。調查發現，轉職東京威力科創的前台積電工程師陳力銘，以學長之姿要求學弟吳秉駿、戈一平提供2奈米製程跟試產參數，國安法起訴審理中又有轉折。

陳姓台積電工程師被依國安法起訴。圖／台視新聞製圖

檢方在東京威力科創的檔案裏，發現2奈米以外的台積電資料，陳力銘直接供出，14奈米以下製程、IC製造技術還有關鍵氣體、化學品跟設備技術，是由另外一名在職的陳姓工程師提供。陳姓工程師被追加起訴，完全否認犯行被檢方認為態度欠佳，具體求刑8年8月。

在職的陳姓工程師遭陳力銘供出，追加起訴具體求刑8年8月。圖／台視新聞製圖

非本案律師包盛顥指出，無論被告是否能夠交保停押，被告涉嫌非法取得、使用或洩漏國家關鍵技術，如果判決有罪，依國家安全法第8條第1項規定，最重可判處12年有期徒刑、併科新台幣1億元罰金。

陳力銘第二波因為供出同夥，被起訴具體求刑7年，另外，東京威力科創的盧姓主管，案發後試圖刪除檔案滅證，起訴求刑1年，檢方同時對東京威力科創求處2500萬元罰金。涉及國安的高度機密資料外洩，台積電這回鐵了心告到底，捍衛企業重要資產。

※未經判決確定者，應推定為無罪

新北市／李若慈、楊文豪 責任編輯／馮康蕙

