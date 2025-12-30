台積電又有新勁敵！「這家記憶體大廠」進軍先進封裝 擬在美建2.5D封裝廠

​全球半導體市場競爭激烈，據外媒報導，韓國記憶體大廠SK海力士正積極搶進美國半導體先進封裝市場，計畫在印第安納州設立2.5D封裝廠，以提升高頻寬記憶體（HBM）的在地產能，並鞏固其在AI時代下的供應鏈優勢。

​韓國記憶體大廠SK海力士正積極搶進美國半導體先進封裝市場，計畫在印第安納州設立2.5D封裝廠。（資料照，美聯社）

據韓媒《ZDNet Korea》報導指出，這座先進封裝廠預計將於2028年下半年正式投入營運。業界認為，此舉將有助SK海力士鞏固其在HBM市場的領導地位，並分食目前台積電主導的2.5D先進封裝市場份額。報導提到，美國缺乏先進封裝產線，是供應鏈韌性的一大隱憂。即便台積電等晶圓廠大舉投資，美國仍無法提供CoWoS等先進封裝技術。SK海力士因此決定在印第安納州設廠，以提升HBM產能。

過去，SK海力士的HBM主要採用台積電的CoWoS先進封裝技術，但台積電2.5D封裝產能有限，加上美國尚無先進封裝廠，因此SK海力士此舉可滿足包括輝達在內大客戶的需求。

消息指出，SK海力士計畫在印第安納州新建2.5D封裝產線，以擴大美國HBM生產規模。該公司不會單獨經營這座新廠，而是考慮與合作夥伴成立合資公司，以分散經營風險和資本壓力。

