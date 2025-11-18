台積電又爆內鬼？前高層羅唯仁傳「帶走2奈米機密」 回鍋英特爾掌研發部門

台積電前資深副總羅唯仁於今年7月底退休，當時，半導體業界便傳出他可能回鍋英特爾掌管研發部門。今（18）日《自由時報》報導指出，他在退休前動用高階主管職權，將大批2奈米、A16、A14等先進製程機密資料帶走，還要求相關下屬對他簡報。台積電目前正在蒐集證據，未來可能依情況採取行動，是否比照先前涉嫌竊取國家核心關鍵技術的工程師，以違反國安法辦理，仍有待觀察。

針對此事，業界人士認為，有點匪夷所思，首先，由於英特爾與台積電的製程節點不同，就算羅唯仁取得A16、A14的技術資料，對英特爾的實際技術發展恐怕幫助有限。其次，英特爾執行長陳立武近月確實積極尋找研發主管，有多名候選人，羅唯仁可能只是接觸名單之一。

羅唯仁曾締造千項專利 如今捲入機密外洩疑雲

現年75歲的羅唯仁2004年加入台積電，最初擔任營運組織副總經理，2006至2009年出任研發副總經理，之後升任先進技術事業及營運組織製造技術副總經理。在他領導期間，台積電技術團隊累積超過1500項專利，其中約1000項為美國專利，為公司在先進製程領域奠定關鍵基礎。

廣告 廣告

值得一提的是，羅唯仁加入台積電前，曾在英特爾擔任先進技術發展協理及CTM廠廠長，具備深厚的先進製程背景。他退休時曾對台積電表達高度認同與感謝，讚賞台積電創辦人張忠謀與台積電文化，如今卻傳出帶走大量機密資料轉投英特爾，令業界震驚。

台積電2奈米外洩風暴才落幕

台積電今年8月才爆出2奈米製程外洩案，高檢署智財分署在8月底偵結，查出工程師陳力銘轉任東京威力科創後，涉嫌透過當時仍在台積電的吳秉駿及戈一平拍攝、重製關鍵技術資料，檢方依國安法等罪嫌起訴3人，並分別求刑14 年、9 年與7年。台積電當時強調，對任何違反保護營業秘密、損害公司利益的行為，絕對會從嚴處理、追究到底。

更多風傳媒報導

