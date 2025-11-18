台積電又爆內鬼 輝達AI王者緊牽台灣1／川普再轟台灣搶美晶片 怒批前政府愚蠢丟臉

川普昨（17日）在白宮接受訪問。（路透社）

美國總統川普昨（17日）在白宮接受訪問時，再度談到台灣在全球晶片產業的影響，他直言，美國過去「愚蠢地」讓晶片製造外移，結果將市場拱手讓給台灣，導致如今全球主要晶片都在台灣生產，形容這是「非常可恥」。

美國總統川普，17號在白宮橢圓形辦公室接受訪問，提到H1B工作簽證政策，他再點名台灣搶走晶片生意，所以美國現在仍需引進外來專業人才。

美國總統川普：「我們必須訓練我們的人學會怎麼做晶片，因為我們沒有在做了，我們以前會做，但非常愚蠢地，讓這門產業流失到台灣，非常非常愚蠢。」

川普再度批評前總統拜登簽署的《晶片法》，讓美國政府白白送數十億美元給其他國家，但強調自己的關稅措施，讓晶片製造就要重返美國。

美國總統川普：「過去我們有人不相信關稅，或者說他們相信關稅，但不知道該怎麼用，要不是這樣 我們現在根本不會有人離開美國，反而變成現在幾乎100%的晶片都在台灣製造，這太丟臉了，好消息是它們都會回來。」

值得注意的是，川普在這場記者會上聲音沙啞，引發外界關心他的健康狀態。記者vs.美國總統川普：「(總統的健康狀況一直是新聞焦點，您的聲音聽起來有點沙啞，您還好嗎？)我感覺很好。我剛剛對一些人喊話，和一個國家的貿易談判有關，現在被我搞定了，只是我得對這些人破口大罵。」

因為有個國家，想重談貿易協議條件，惹川普不開心，當記者想打破沙鍋問到底時，記者vs.美國總統川普：「(但是哪個國家，大家想知道)我為什麼要告訴你，我真不敢相信。」

川普語帶保留，未具名指出相關國家，美國政府最近已與英國、歐盟、日本、南韓等國完成貿易協議，持續揮動關稅大刀，重塑全球晶片供應鏈。

