台積電又爆內鬼 輝達AI王者緊牽台灣4／「台積電最年輕副總」李文如跳槽輝達 傳接任副總裁

李文如（右）與張淑芬（中）一起做公益。（台積電慈善基金會）

科技業人事地震，曾擁有「台積電最年輕副總」之稱的台積電前採購副總李文如，今年7月放棄高達3,800萬的員工配股，毅然決然請辭。市場一度傳言，她可能接任輝達台灣區總經理，但最新消息傳出，她將接掌銷售副總裁。 而由於輝達與台積電並非直接競爭關係，因此業界推測，李文如的跳槽，不會受到競業條款限制。

台積電董事長魏哲家（11月7日）：「我們的夥伴、世界知名的人物、五兆男Jensen Huan g先生。」11月初台積電運動會，黃仁勳特地飛台灣參加，更喊出「沒有台積電就沒有輝達」。

如今，就連重要員工都從台積電挖角，今年七月才辭任採購副總的李文如，傳出18日正式到輝達走馬上任，擔任副總裁。

跟台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬一起做公益，李文如來頭不小。2022年加入台積電，擔任資材管理資深處長，兩年後升任副總經理，也是公司內最年輕的副總之一。擔任副總不到一年時間就決定離開，跳槽輝達，並非外傳接任台灣區總經理，而是掌管企業級用戶相關的WWFO部門副總裁。

雲報政經產業研究院副社長柴煥欣：「未來她所面對的對象，很可能是品牌伺服器廠商，或者是說需要購買輝達晶片的一些知名廠商，或伺服器的組裝業者，兩邊職務完全不相同，所以說不會有所謂的競業條款事情發生。」

李文如擁有亮眼的資歷，各大跨國科技公司都想搶才！2007年到2011年擔任高通資深採購經理，2011年開始在蘋果跟GOOGLE任職高階採購主管，2022年加入台積電，每年掌管上兆的採購業務。

雲報政經產業研究院副社長柴煥欣：「她本身特質非常幹練，也非常能幹，所以當初台積電亞利桑那州的廠，在整個採購似乎亂成一團之後，也是她親自飛往美國亞利桑那，去搞定一切的事情，之後她才回到台灣來。」

業界推測，李文如的加入將成為黃仁勳在台拓展的一大助力。

