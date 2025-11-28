台積電又被殺尾盤！台股收盤小漲71點收27626點 周線大漲逾千點 無奈月線收黑

台股週五收盤小漲71.95點，以27626.48點作收，漲幅0.26%。廖瑞祥攝



美股適逢感恩節休市一天。台股今日（11/28）早盤小幅開高，以27566點開出，早盤最高漲逾百點，11:00過後，指數漲勢逐漸擴大，尾盤漲逾200點至最高27796點。無奈台積電最後一盤又殺出近9千張賣單，台股終場小漲71.95點，以27626.48點作收，漲幅0.26%。累計本週上揚1191.54點，周線順利收紅。但11月整月下挫606.87點，月線則收黑。

台積電昨收盤小挫5元，以1435元作收。今日開盤小漲5元，以1440元開出，最低維持1435元平盤價；盤中漲勢擴大，股價最高漲至1455元。但最後一盤瞬間殺出8,973張賣單，收盤僅小漲5元，以1440元驚險收紅，漲幅0.35%，仍無緣收復月線。單日成交張數達2萬3,104張，公司市值來到35.71兆元。

主要權值股漲少跌多，鴻海、國泰金跌逾2%，股價各自收在225.5元、64.2元。台達電、富邦金、中信金、兆豐金跌逾1%，日月光投控、中華電、智邦、聯電小挫；僅聯發科、廣達、緯穎收紅；緯穎漲逾2%。

近日市場傳出Meta將採用Google TPU自研晶片，Google供應鏈迎來一波漲幅，而聯發科第一個AI ASIC大客戶即為Google，聯發科股價本周已連4漲，從上週五收盤價1145元漲至昨日1340元，近6個營業日收盤價差達155元，已被證交所列為注意股。今日收盤續漲55元，以1395元作收，漲幅4.1%，順利收復年線，且站上所有均線。

記憶體族群近日波動頗大，今日呈現漲勢，群聯收盤漲了6.16%，以1120元作收。力積電漲逾2%，華邦電、旺宏漲逾1%，鈺創同步小漲；南亞科則維持平盤價146元。

矽光子族群也迎來一波漲幅，波若威盤中亮燈漲停至收盤，股價收在318元。訊芯-KY漲逾7%，華星光漲逾半根，表現亮眼。前鼎、眾達-KY、全新皆漲逾3%。但光聖跌逾半根，聯亞小幅收跌。

觀察各上市類股走勢，傳產股以玻璃指數漲近7%漲幅最高，塑膠、造紙股漲逾2%，水泥股漲逾1%；僅機電、鋼鐵、橡膠、航運、觀光股小幅收黑，其餘傳產股小漲。電子股漲跌互見，半導體、電腦週邊、光電、電子零組件、電通股小漲；網通、其電股收黑。金融股收盤下挫1.11%。

今日總成交值達4715.8億元，比昨日減少200.2億元。成交張數761萬張，則反增13萬張。委買張數2022萬張，日減107萬張。委賣張數1102萬張，亦微減5萬張。

