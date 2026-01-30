台積電又被殺尾盤！台股收盤重挫472點！驚險守住3萬2 南亞科攻漲停

台股週五收盤下挫472.52點，以32063.75點作收，摜破5日線。



美股主要指數走勢分歧，那指下挫，道指、費半收紅；台積電ADR收跌0.8%。台股今日（1/30）小幅開高，但開盤沒多久即重挫逾200點，主要權值股皆下挫，早盤跌勢不斷加劇，最低跌逾500點至32004點，差點失守3萬2千點關卡。11點過後，指數跌勢收斂。但台積電尾盤遭下殺，台股收盤下挫472.52點，以32063.75點作收，摜破5日線，跌幅1.45%。累計本週上漲102.24點，周線收紅。今日總成交值高達9071.1億元，位居史上第2大，僅次於昨日。

美股7巨頭財報陸續出爐，蘋果上季營收年增16%，每股盈餘2.84美元，年增19%，優於預期，盤後小漲0.54%。Meta財報、財測皆優於預期，大幅提高今年資本支出，週四股價勁揚10.4%。

微軟第二季雲端服務成長放緩，毛利率下探三年以來低點，投資人質疑AI獲利能力放緩，週四股價重挫9.99%，市值蒸發3570億美元。特斯拉第四季財報優於預期，宣布停產Model S/X轉攻機器人業務，股價收跌3.45%。受惠AI帶動存儲需求，SanDisk盤後大漲逾15%。

台積電ADR昨微挫0.8%，以339.55美元作收。權王台積電今日以1790元開出，開盤後股價一路下挫，早盤最低跌25元至1780元。盤中跌勢略收，但尾盤急殺，最後一盤爆出1萬4,289張賣單，收盤下挫30元，以1775元作收，跌幅1.66%，失守5日線。單日成交張數4萬0,612張；公司市值來到46.03兆元。

主要權值股皆挫，聯電早盤再跌1根，隨後跌勢收斂，收盤跌了8.77%，以62.4元作收。日月光投控下挫4.19%，收在297元；緯穎亦跌近4%。台達電、中信金跌逾2%，鴻海、聯發科、富邦金、國泰金、廣達皆跌逾1%。中華電維持平盤價133.5元。

受惠全球記憶體供不應求，台廠概念股近日紛紛走揚。南亞科盤中亮燈漲停至收盤，以326.5元作收，續創史高，成交張數高達12萬5,879張。力積電大漲6.76%，收在69.5元，成交張數逼近50萬張。群聯漲逾3%，創見、廣穎、十銓、威剛、旺宏同步上漲；僅華邦電收跌1.15%，股價來到128.5元。

今日總成交值達9071.1億元，位居史上第2大，僅次於昨日（9307.9億）。成交張數1325萬張，委買張數2563萬張，委賣張數1702萬張。

