台積電又被要求加碼！追加到2000億 專家憂心示警

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受財經媒體CNBC專訪時透露，川普（Donald Trump）政府將促使台積電在美國的設廠投資金額超過2000億美元，並創造3萬個工作機會。這項金額較台積電先前宣布的1650億美元投資規模再度增加，引發外界關注台積電赴美投資是否持續擴大。

台積電以影片方式公布位於美國亞利桑那州的晶圓廠外部及內部設施。（圖／台積電）

盧特尼克在專訪中提及，前拜登政府提供台積電約60億美元補助，台積電在美國興建價值600億美元的廠房，後來投資金額提高到1600億美元。他表示：「我們覺得那不對」，並強調川普政府將推動台積電投資超過2000億美元，「這才是我們應該做的事」。川普重返白宮後持續推動製造業回流政策，揚言對半導體課徵關稅，但承諾在美設廠或正在設廠的企業可獲豁免。

台積電今年3月宣布將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及1間研發中心，加上原本規劃在亞利桑那州興建的3座晶圓廠，使得台積電在美國總投資金額達到1650億美元，成為美國史上最大單一外國直接投資案。

盧特尼克。（圖／美聯社）

針對台積電投資金額可能追加，根據《中時》的報導，一位科技產業顧問受訪時分析，台積電一開始確實是被半強迫赴美設廠，面臨美國客戶需求與地緣政治壓力。但既然已經前往設廠，台積電必然追求規模化的效率運用，從日本熊本一廠後接著興建二廠，甚至規劃三廠就能看出端倪。該顧問認為，即使投資加碼也是台積電深思熟慮的決定，公司不想重蹈華盛頓州8吋廠的失敗，需要追求規模化的經濟效益。

該科技產業顧問進一步指出，此刻台美正在進行關稅談判，台積電若加碼投資可計入我國對美投資金額，能紓解政府壓力、助力降低稅率，加上規模化效益，「不算是壞事」。他分析，即使台積電承諾投資2000億美元，仍可透過時間調整與分階段慢慢到位，建廠與技術研發都需要時間，這些承諾不需要馬上落實。

不過該科技產業顧問也提出警示，雖然台積電承諾最先進製程會留在台灣,但隨著台積電赴美規模擴大,中下游廠、封測廠等供應鏈外移家數可能也會增加。他警示,若移出去的半導體供應鏈家數過多,是否會造成台灣產業空洞化與就業機會減少,是需要擔心注意的地方。

